Мир был уверен, что Рикман и Хортон уже давно женаты, но оказалось, что на протяжении почти 50 лет они обходились без штампов в паспортах. Лишь в 2012-м их брак тайно зарегистрировали в Нью-Йорке. Публика и вовсе узнала обо всем через три года, когда актер сам обмолвился об этом в интервью немецкому изданию.