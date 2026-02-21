21 февраля британскому актеру Алану Рикману исполнилось бы 70 лет. Миллионы зрителей знают его как Северуса Снейпа из саги о Гарри Поттере, харизматичного Ганса Грубера в «Крепком орешке» или благородного полковника Брэндона в фильме «Разум и чувства». Рикман по праву считается одним из величайших артистов своего поколения. При этом, несмотря на публичную профессию, предполагающую постоянное внимание прессы, свою личную жизнь он оберегал с особым трепетом. Его главной опорой на протяжении почти пятидесяти лет оставалась Рима Хортон — женщина, ставшая его единственной настоящей любовью.
Первая встреча
Их история началась в 1965-м в Колледже искусств Челси в Лондоне. Алану было 19 лет, он изучал графический дизайн и даже впоследствии вместе с друзьями организовал собственную студию Graphiti. 18-летняя Рима Хортон была студенткой того же колледжа. Они познакомились благодаря общему увлечению в любительской театральной труппе, а еще раньше они встретились на фестивале Southall Music & Drama Festival, где Рима была отмечена как «самый перспективный молодой исполнитель».
Молодые люди быстро сблизились на почве общих интересов к искусству, политике и театру. В те годы Рикман еще даже не помышлял о мировой славе. К актерству как основной профессии он пришел только в 26 лет, заручившись поддержкой своей спутницы.
Совместная жизнь
Лишь через 12 лет, в 1977-м пара начала жить вместе в Лондоне, ведя довольно скромный быт. Пока Рикман покорял театральные подмостки, Рима строила свою карьеру. Получив степень в Саутгемптонском университете, она стала старшим преподавателем экономики в Кингстонском университете, где проработала до 2012-го.
Параллельно с преподаванием Хортон активно занималась политикой: с 1986-го по 2006-й она была советником лондонского округа Кенсингтон и Челси от Лейбористской партии и дважды баллотировалась в парламент. Общие лейбористские убеждения и интерес к общественной жизни оказались прочным фундаментом их союза. При этом они всегда вели закрытый образ жизни, избегая публичности и обсуждения личных тем в прессе. Последнее чего хотела Хортон — стать очередной «женой знаменитости».
Терпимость и чувство юмора
Рикман часто подчеркивал, что его вторая половинка обладает невероятным терпением и острым умом. Журналисты нередко пытались выведать секрет их долголетия, на что актер иронично отвечал: «Умнейший человек, который мне встречался? Пожалуй, женщина, с которой я живу. По крайней мере, тот факт, что она до сих пор со мной, доказывает это».
Друзья пары, тот же Иэн МакКеллен, отмечали, что Рима была единственным человеком, способным критиковать мужа в лицо, и он это ценил. Она не была фанаткой его ролей. Напротив, всегда высказывалась предельно честно.
Тайная свадьба спустя 47 лет
Мир был уверен, что Рикман и Хортон уже давно женаты, но оказалось, что на протяжении почти 50 лет они обходились без штампов в паспортах. Лишь в 2012-м их брак тайно зарегистрировали в Нью-Йорке. Публика и вовсе узнала обо всем через три года, когда актер сам обмолвился об этом в интервью немецкому изданию.
Церемония выдалась максимально скромной: только они вдвоем, без свидетелей и пышных торжеств. «Это было прекрасно, потому что никого не было рядом. После свадьбы в Нью-Йорке мы прошлись по Бруклинскому мосту и пообедали», — рассказывал Рикман. В качестве свадебного подарка актер преподнес своей супруге золотое кольцо за 200 долларов, которое, по его признанию с улыбкой на лице, она не носила.
Испытание болезнью
В августе 2015-го у Рикмана случился микроинсульт, после чего в ходе обследования врачи диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь протекала стремительно, и Алан знал, что времени осталось немного. Тот же недуг свалил отца актера, когда тому было всего восемь лет.
Рима Хортон как всегда была рядом. В самый трудный момент она вновь стала для него опорой. Последние месяцы он провел в окружении семьи и самых близких друзей. По воспоминаниям очевидцев актер до конца сохранял достоинство и чувство юмора, во многом благодаря стойкости своей супруги.
Последний занавес
Один из любимейших исполнителей миллионов зрителей скончался 14 января 2016-го в окружении родных. Его уход стал настоящим шоком для поклонников по всему миру, ведь о болезни знали единицы. Рима же осталась верна их главному принципу и даже после смерти мужа продолжает вести закрытый образ жизни, крайне редко появляясь на публике.