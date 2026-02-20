Звезда сериала «Ландыши» Сергей Городничий посетил мероприятие на катке на Болотной площади в Москве, посвященное выходу финального эпизода второго сезона проекта.
Артист, исполнивший одну из ключевых ролей в картине, рассказал KP.RU, что когда‑то проходил кастинг в сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» и не исключает своего участия в возможном продолжении.
«Если пригласят и мне понравится роль, почему бы и нет? Я хотел бы поработать с Жорой Крыжовниковым. Мне кажется, он очень хороший режиссер», — признался Городничий.
По словам актера, он уже пробовался на роль Адидаса, которая в итоге досталась Ивану Янковскому.
«Я пробовался в первый сезон, просто тогда жил в Петербурге и не доехал до очных проб, но, мне кажется, я подходящая кандидатура. Насколько я знаю, тогда все пробовались на одну роль, которую в итоге сыграл Ваня Янковский», — рассказал артист.
Ранее режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников намекнул на продолжение сериала.