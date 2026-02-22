Съемки растянулись на год с лишним и проходили в несколько этапов. Натурные сцены снимали на юге России — в Геленджике, где Черноморское побережье сыграло роль океана, по которому плывет бочка с Аннушкой и младенцем. Позже съемочная группа перебралась в Подмосковье: там на площади около 3000 квадратных метров возвели тот самый остров Буян — царство князя Гвидона. Над декорациями трудились более сотни человек: каждый дом, башня и мост создавались вручную, чтобы передать сказочную атмосферу.