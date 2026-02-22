«Сказка о царе Салтане» (2026) — фэнтези Сарика Андреасяна по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный (царь Салтан), Алексей Онежен (князь Гвидон), Елизавета Моряк (царица) и Алиса Кот (Царевна-Лебедь).
История рассказывает о простой девушке Аннушке, чья красота и скромность очаровывают царя Салтана. Их счастливая жизнь омрачается завистью сестриц и мачехи, которые, воспользовавшись отъездом государя, устраивают коварную интригу. Аннушка и ее младенец оказываются заперты в бочке и отправлены в океан, где их может спасти только чудо.
Съемки фильма оказались не менее масштабными, чем сама история. Работа над проектом длилась более года и проходила в несколько этапов. Режиссер и съемочная группа продумывали каждую деталь, чтобы визуально передать волшебство пушкинской сказки и создать эффект погружения в сказочный мир.
Локации, где снимали фильм «Сказка о царе Салтане» (2026)
Когда смотришь трейлер «Сказки о царе Салтане» Сарика Андреасяна, сразу понимаешь: остров Буян здесь ощущается как полноценный персонаж. Волшебный город, где происходят чудеса, должен был выглядеть так, чтобы зритель поверил в магию. И создатели фильма подошли к делу с размахом.
Съемки растянулись на год с лишним и проходили в несколько этапов. Натурные сцены снимали на юге России — в Геленджике, где Черноморское побережье сыграло роль океана, по которому плывет бочка с Аннушкой и младенцем. Позже съемочная группа перебралась в Подмосковье: там на площади около 3000 квадратных метров возвели тот самый остров Буян — царство князя Гвидона. Над декорациями трудились более сотни человек: каждый дом, башня и мост создавались вручную, чтобы передать сказочную атмосферу.
Финальный этап проходил в огромном павильоне в Новой Москве, где построили интерьеры дворца Салтана и пристани. Актер Алексей Онежен, сыгравший Гвидона, признавался, что, когда впервые зашел в павильон, у него «сердце екнуло» — настолько впечатляющими получились декорации.
Художник-постановщик Илья Широков разработал для двух миров отдельную визуальную палитру. Мир Салтана получился теплым и земным, с золотом и красными оттенками, вдохновленный русской храмовой архитектурой. А мир Гвидона и Царевны-Лебедь — холодный, сказочный, в серебре и морских тонах, с элементами крыльев, ракушек и жемчуга.
Интересные факты о фильме «Сказка о царе Салтане» (2026)
Для режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» стала второй экранизацией произведений Пушкина — первой была драма «Онегин» (2024). Несмотря на классическую основу, в фильме сочетаются современные технологии и традиционное сказочное волшебство.
Вот несколько интересных фактов о съемках и создании картины:
В фильме активно использовались современные технологии, в том числе компьютерная графика и LED-экраны, что позволило создавать масштабные волшебные миры прямо на площадке.
Персонажи говорят прозой, но в картине сохранились поэтические вставки из оригинальной сказки Пушкина, которые подчеркивают атмосферу произведения.
Для воссоздания пушкинской сказки художники подготовили масштабные декорации и более 500 уникальных костюмов для персонажей.
Роль царя Салтана исполнил Павел Прилучный, а его жену сыграла Елизавета Моряк. Актеры уже не первый раз выступают в тандеме: ранее они снимались вместе в сериале «Жизнь по вызову» (2022) и в фильме «Простоквашино» (2025), где играли родителей Дяди Федора.
Павел Прилучный признается, что знает «Сказку о царе Салтане» наизусть — произведение он выучил для вступительных экзаменов в театральный вуз.