Сказочная мелодрама о блокаде: какой получилась «Красавица» с Пересильд

Защитник блокадного Ленинграда старшина ВМФ Николай Светлов (Слава Копейкин) после контузии мечтает вернуться на фронт, чтобы бить немцев. Но офицер из военкомата считает, что по состоянию здоровья Светлов нужнее в тылу. И отправляет парня охранять «особо важный объект». К досаде старшины, объектом оказывается городской зоосад, а ему предстоит быть кем-то вроде сторожа. С этой незавидной ролью Николая примиряет знакомство с юной смотрительницей Аней (Стася Милославская), работавшей до войны в цирке. Девушка придает своей работе исключительное значение, и под ее влиянием Светлов из солдафона превращается в такого же энтузиаста защиты животных.