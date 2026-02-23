Сказочная мелодрама о блокаде: какой получилась «Красавица» с Пересильд

О чем фильм «Красавица»
Защитник блокадного Ленинграда старшина ВМФ Николай Светлов (Слава Копейкин) после контузии мечтает вернуться на фронт, чтобы бить немцев. Но офицер из военкомата считает, что по состоянию здоровья Светлов нужнее в тылу. И отправляет парня охранять «особо важный объект». К досаде старшины, объектом оказывается городской зоосад, а ему предстоит быть кем-то вроде сторожа. С этой незавидной ролью Николая примиряет знакомство с юной смотрительницей Аней (Стася Милославская), работавшей до войны в цирке. Девушка придает своей работе исключительное значение, и под ее влиянием Светлов из солдафона превращается в такого же энтузиаста защиты животных.
Особенно молодым людям нравится работать с самой экзотической обитательницей зоосада — бегемотихой Красавицей, за которой ухаживает смотрительница Евдокия Дашина (Юлия Пересильд). До войны животное было любимицей всех ленинградцев. Но теперь, в условиях голода, сохранить ей жизнь кажется почти невозможным. К своему ужасу, Николай осознает, что способен общаться с Красавицей человеческими словами. Другие люди ее не слышат. Что это — причуда природы или последствия контузии?
Зачем смотреть
«Красавица» — добрая сказочная мелодрама, в которой жизнь блокадного Ленинграда по атмосфере напоминает «Хроники Нарнии», а сюжет восходит к картинам типа «Доктора Дулиттла» или, еще больше, к южнокорейской «Спасти панду». Конечно, трагедия блокады не предполагает слишком уж сказочной истории или безудержной эксцентрической комедии. История человека, который вдруг стал понимать животное, органично вписана режиссером Антоном Богдановым в исторический антураж и, более того, в контекст реальной истории питерской бегемотихи, пережившей блокаду благодаря героизму сотрудников зоосада.
Насыщенные контрастные цвета превращают зимний город, полный разрухи и умирающих от голода и холода людей, в своеобразную объемную театральную декорацию к «Щелкунчику», где есть и мир крыс, и мир добрых сказочников. И, конечно, свой герой и его возлюбленная.
Помимо исключительно сентиментальной истории для семейного просмотра, «Красавица» поднимает и ряд этических вопросов, на которые сложно дать однозначный ответ. Таких, как содержание экзотических животных в условиях голода.
Почему можно не смотреть
К сожалению, сценаристы не попытались обыграть экзистенциальную загадку старшины Светлова: разговоры с Красавицей — реальность или плод пострадавшего после контузии сознания? Его отношения с бегемотихой, которые должны были бы стоять в центре событий наряду с развивающимися чувствами к Ане, служат лишь спорадическими подпорками сюжета. Да и сам роман с прекрасной смотрительницей совершенно лишен интриг и эмоций.
Персонажи прописаны скорее функциями, чем живыми людьми, и даже чудаковатый ветеринар-фотолюбитель в исполнении Виктора Сухорукова в основном бестолково болтается под ногами, а не работает ключевым комическим дедом второго плана.