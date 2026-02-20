Ричмонд
Звезда «Горничной» обнажила грудь в съемке для модного журнала

Аманда Сайфред снялась в откровенном виде для журнала Flaunt

Популярная американская актриса, певица, продюсер и модель Аманда Сайфред снялась в откровенном виде для модного журнала Flaunt. Фото со съемки опубликованы на сайте издания.

Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Соцсети

40-летняя звезда фильма «Горничная» запечатлена на размещенном снимке в прозрачном макси-платье люксового бренда Givenchy, сквозь ткань которого виднеется ее обнаженная грудь. Также она позировала в трусах с высокой посадкой, в длинных серьгах и браслетах.

Кроме того, редакторы поделились с читателями снимками, на которых знаменитость предстала в белом латексном пончо, черных шортах и топе. Вдобавок актриса показала фигуру в кожаном платье без бретелей из ассортимента марки Balmain, дополненном массивной пряжкой от ремня.

Ранее звезда «Горничной» в платье с доспехами снялась для обложки глянца.