Звезда «Горничной» обнажила грудь в съемке для модного журнала

Кроме того, редакторы поделились с читателями снимками, на которых знаменитость предстала в белом латексном пончо, черных шортах и топе. Вдобавок актриса показала фигуру в кожаном платье без бретелей из ассортимента марки Balmain, дополненном массивной пряжкой от ремня.