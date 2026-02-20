Экранизация культового романа Патрика Зюскинда вышла в 2006 году и мгновенно стала событием. История Жана-Батиста Гренуя — человека, рожденного в зловонных рыбных рядах, но обладающего гениальным нюхом, — переносит зрителя во Францию XVIII века. Мы видим контраст между нищетой городских трущоб и показной роскошью аристократии, между запахом разложения и божественными ароматами. Рассказываем, где снимали фильм «Парфюмер: История одного убийцы» Тома Тыквера: несмотря на французский антураж, ключевые сцены создавались вовсе не во Франции.
Города, места и локации, где снимали фильм «Парфюмер: История одного убийцы»
Продюсер Бернд Айхингер потратил 10 млн евро, чтобы просто получить права на экранизацию у Зюскинда, и еще 50 млн — на производство. С такими деньгами можно было строить целые города, но создатели пошли другим путем. Основные съемки проходили в Германии (Мюнхен, где снимали интерьеры мастерских) и, главным образом, в Испании. Барселона и окрестности Каталонии стали главной «французской» локацией. На протяжении 29 дней съемочная группа под руководством режиссера Тома Тыквера превращала каталонские улочки в Париж и Грас, а помогал им в этом лично мэр Барселоны, убедивший местных жителей потерпеть ночные неудобства ради кино.
Площадь Ла Мерсе — Рыбный рынок Парижа
Здесь, по замыслу создателей, Гренуй появился на свет и здесь же нашел свою смерть. В фильме это место показано настолько отталкивающе, что зрителю кажется, будто он сам чувствует эту вонь: гнилая рыба, грязь, суетящиеся торговцы. На самом деле площадь Ла Мерсе — уютный уголок в центре Барселоны, ничего общего с парижским дном не имеющий. Чтобы добиться эффекта погружения, декораторы несколько ночей подряд работали над преображением: разбрасывали более 2,5 тонн настоящей мертвой рыбы, устанавливали старинные прилавки, состаривали фасады. Съемки шли всего по 4 часа в день — с 8 до 12 утра, пока запах еще не становился невыносимым для актеров.
Улица Ферран — дорога в мир запахов
Когда дубильщик кожи впервые ведет юного Гренуя в город, тот оказывается на улице, где его нос атакуют десятки ароматов: хлеб, специи, женщины, духи. В реальности это барселонская улица Ферран. Для съемок ее перекрывали в воскресенье с 6:30 до 12:30. Декораторы работали всю ночь: убирали современные вывески, маскировали провода, а на тротуар спешно уложили брусчатку, стилизованную под XVIII век. Здесь Гренуй впервые почувствовал тот самый аромат, который стал началом его одержимости.
Магазин Herboristeria del Rei на Королевской площади — лавка парфюмера
Ведомый запахом рыжеволосой девушки, Гренуй выходит из мрачных переулков Готического квартала на Королевскую площадь. Узнать ее легко по характерным аркам. Перед ним возникает светящаяся витрина парфюмерной лавки Пелисье. В жизни это здание — старейший магазин трав Барселоны Herboristeria del Rei, работающий с 1923 года. Сегодня здесь продают лечебные настойки и натуральную косметику, и лишь киноманы знают, что за этим фасадом скрывается место, где Гренуй постигал азы парфюмерного искусства.
Площадь Сан-Филиппо-Нери — место первого убийства
Маленькая площадь, затерянная в лабиринтах Готического квартала, стала сценой первого убийства. Здесь Гренуй, ослепленный ароматом девушки с желтыми сливами, впервые лишил жизни человека. Площадь настолько хорошо сохранила старинный облик, что декораторам почти не пришлось ее менять. Главной проблемой стал проливной дождь, из-за которого над площадью пришлось натягивать огромный тент — иначе съемки пришлось бы остановить.
Парк «Лабиринт Орта» — засада для Лауры
Сцена, где Гренуй поджидает свою последнюю жертву в лабиринте, пока гости играют в прятки, снималась в парке усадьбы маркиза Жоана Антоани Десвалльса. Этот лабиринт, разбитый еще в XVIII веке, находится на окраине Барселоны, и многие туристы до него просто не доезжают. А зря: здесь можно гулять среди кипарисов, разгадывать хитросплетения дорожек и любоваться мраморными статуями, представляя, как за ближайшим поворотом вас ждет человек с флаконом духов.
Музей «Испанская деревня» — площадь казни и оргия
Самая скандальная и запоминающаяся сцена фильма — казнь на площади, которая обернулась массовой оргией, — снималась в музее под открытым небом Poble Espanyol («Испанская деревня»). Этот комплекс был построен к Всемирной выставке 1929 года и представляет собой собрание типичных испанских архитектурных стилей. На подготовку сцены с 800 актерами массовки ушел месяц, съемки длились неделю, и все это время музей был закрыт для посетителей. Тому Тыкверу нужно было идеальное пространство, способное вместить сотни обнаженных тел и при этом выглядящее как старинная европейская площадь.
Интересные факты о фильме «Парфюмер: История одного убийцы»
История создания картины полна удивительных деталей, которые делают ее еще более захватывающей.
Патрик Зюскинд более 20 лет отказывался продавать права на экранизацию своего романа. Продюсер Бернд Айхингер уговаривал его годами и в итоге выложил круглую сумму — 10 млн евро.
Исполнитель главной роли, британский актер Бен Уишоу, практически не говорит в фильме — его персонаж произносит всего несколько фраз за все экранное время. Основная нагрузка легла на мимику и язык тела. Чтобы вжиться в роль, Уишоу брал уроки у мима и часами наблюдал за людьми на улицах, изучая их жесты.
Для съемок сцены на рыбном рынке в Барселону завезли более 2.5 тонн тухлой рыбы. Запах стоял такой, что члены съемочной группы работали в респираторах, а местные жители писали жалобы в мэрию. Актерам приходилось проявлять чудеса выдержки, сохраняя серьезные лица.
Сцена массовой оргии на площади стала самой сложной в организационном плане. Было задействовано 800 человек массовки, которым пришлось полностью обнажиться. Чтобы никто не чувствовал себя неловко, на площадке работали только женщины-костюмеры, а посторонних не пускали. Сам Том Тыквер снимал эту сцену, стоя по пояс в воде, чтобы добиться нужного ракурса.
У Жана-Батиста Гренуя был реальный прототип — маньяк XVII века по имени Джироламо, который, как и герой фильма, убивал девушек, чтобы создавать духи из их тел. Правда, исторических подтверждений этому немного, но легенда живет до сих пор.
Чтобы передать одержимость Гренуя запахами, режиссер пригласил на съемки профессиональных парфюмеров-консультантов. Они помогали выстраивать мизансцены так, чтобы зритель буквально «чувствовал» ароматы через экран.
Несмотря на обилие спецэффектов и масштабные сцены, Тыквер старался избегать компьютерной графики. Все города, улицы и интерьеры — реальные.