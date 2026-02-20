Здесь, по замыслу создателей, Гренуй появился на свет и здесь же нашел свою смерть. В фильме это место показано настолько отталкивающе, что зрителю кажется, будто он сам чувствует эту вонь: гнилая рыба, грязь, суетящиеся торговцы. На самом деле площадь Ла Мерсе — уютный уголок в центре Барселоны, ничего общего с парижским дном не имеющий. Чтобы добиться эффекта погружения, декораторы несколько ночей подряд работали над преображением: разбрасывали более 2,5 тонн настоящей мертвой рыбы, устанавливали старинные прилавки, состаривали фасады. Съемки шли всего по 4 часа в день — с 8 до 12 утра, пока запах еще не становился невыносимым для актеров.