85-летнего Аль Пачино назвали бездомным из-за внешнего вида на новых фото

Фото актера вызвали споры в сети

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Аль Пачино попал в объектив папарацци у киностудии в Лос-Анджелесе и вызвал споры в сети. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Аль Пачино
Аль ПачиноИсточник: Legion-Media.ru

85-летнего Пачино запечатлели в темно-синем пальто, черных брюках и кроссовках, оформленных белой подошвой. Кроме того, на нем присутствовали очки с оранжевыми линзами и открывающая уши шапка. В руке знаменитость держал мобильный телефон и проводные наушники.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида звезды «Крестного отца». Некоторые из них приняли артиста за бездомного. «Он был таким красавцем в молодости», «Это не может быть он. Это какой-то старик», «Его одежда грязная, как всегда. Посмотрите на его пальто», «Он хорошо выглядит для своих лет», «Все еще люблю его», «Выглядит счастливым», — обсуждали они в комментариях под материалом.

Ранее Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе.