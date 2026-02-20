85-летнего Аль Пачино назвали бездомным из-за внешнего вида на новых фото

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида звезды «Крестного отца». Некоторые из них приняли артиста за бездомного. «Он был таким красавцем в молодости», «Это не может быть он. Это какой-то старик», «Его одежда грязная, как всегда. Посмотрите на его пальто», «Он хорошо выглядит для своих лет», «Все еще люблю его», «Выглядит счастливым», — обсуждали они в комментариях под материалом.