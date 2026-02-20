Эмили Ратаковски перестала скрывать роман с бывшим бойфрендом Дуа Липы

Модель, актриса Эмили Ратаковски перестала скрывать роман с бывшим бойфрендом певицы Дуа Липы. Звезда состоит в отношениях с режиссером Роменом Гаврасом. Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) чувственные фото с возлюбленным. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Потрясающая пара», «Ну наконец-то», «Завидую мужику», «Гаврас воплощает в жизнь самые смелые мечты многих мужчин», «Очередная любовь», «Выглядите вместе круто», «Будьте счастливы», «Классно смотритесь», «Крутая пара», «Красавчики».
Ранее Эмили Ратаковски раскритиковали за тверк в магазине в Абу-Даби.