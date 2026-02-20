«Необыкновенный день! Все совпало — и День влюбленных, и День Святого Трифона, сочельник перед Сретением, мой день рождения и самое главное — долгожданный премьерный показ “Без свидетелей”, в котором участвуют Анна Михалкова и Михаил Ефремов на сцене “Мастерской “12”” Никиты Михалкова. Для всех было очень волнительно, ответственно, ведь Анна первый раз играет в театре, хотя она профессиональная киноактриса. Это был актерский подвиг: для Ани — впервые на сцене, для Миши — по-другому… Видимо, пролетал добрый Ангел, что в этот день собрались на мой день близкие, родные, семья. Всем спасибо за такой необыкновенный день!» — поделилась эмоциями Татьяна Михалкова.