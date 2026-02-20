Татьяна Михалкова в личном блоге опубликовала редкие семейные фото. Татьяна Евгеньевна была запечатлена со своим мужем Никитой Михалковым, а также с детьми — Анной Михалковой, Артемом Михалковым и Надеждой Михалковой. На некоторых кадрах она также позировала со своими внуками.
Снимки были сделаны на закрытом показе спектакля «Без свидетелей». Премьера постановки накануне состоялась в театре «Мастерская “12”». В основу спектакля лег сюжет одноименного фильма Никиты Сергеевича. Главные роли в нем сыграли Анна Михалкова и Михаил Ефремов, для которого эта работа стала первой после выхода из тюрьмы по УДО.
«Необыкновенный день! Все совпало — и День влюбленных, и День Святого Трифона, сочельник перед Сретением, мой день рождения и самое главное — долгожданный премьерный показ “Без свидетелей”, в котором участвуют Анна Михалкова и Михаил Ефремов на сцене “Мастерской “12”” Никиты Михалкова. Для всех было очень волнительно, ответственно, ведь Анна первый раз играет в театре, хотя она профессиональная киноактриса. Это был актерский подвиг: для Ани — впервые на сцене, для Миши — по-другому… Видимо, пролетал добрый Ангел, что в этот день собрались на мой день близкие, родные, семья. Всем спасибо за такой необыкновенный день!» — поделилась эмоциями Татьяна Михалкова.
Напомним, Татьяна Михалкова вышла замуж за Никиту Михалкова в 1973 году. У пары есть трое детей: 51-летняя Анна, 50-летний Артем и 39-летняя Надежда.
У супругов девять внуков. У Анны Михалковой родилось трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия. У Артема Михалкова есть 22-летняя дочь Наталья от первого брака и трое детей — сын Александр и дочери Вера и Любовь — от второй жены. У Надежды Михалковой двое детей — дочь Нина и сын Иван.
В 2024 году у Никиты Сергеевича и Татьяны Евгеньевны родился правнук. Внучка Наталья родила сына, которого назвала Мишей.