Главный герой Марти (Тимоти Шаламе) проходит полную трансформацию: от инфантильного нарцисса, уверенного в своей исключительности, до человека, способного на эмпатию. Его спортивная мечта сбылась — он победил Эндо. Она не принесла ему ни денег, ни славы, ни контрактов. Но в финале Марти обретает нечто большее — семью. Он называет себя отцом ребенка Рэйчел, и это первый момент в фильме, когда герой говорит правду, не пытаясь никого надуть. Символично, что вступительные титры показывали путь сперматозоида к яйцеклетке, превращающейся в мяч для пинг-понга, — финал замыкает круг: мяч возвращается к истокам.