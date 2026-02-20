Джеймс Кэмерон выступил против возможной сделки Netflix и Warner Bros.

Сделка о продаже части активов одной из старейших голливудских компаний WBD относительно молодому сервису Netflix активно обсуждается в последние месяцы как в медиабизнесе, так и среди политиков США. Эксперты считают, что приобретение Netflix киностудий и каталога WBD значительно укрепит позиции сервиса и изменит американский медиарынок. Потенциальную сделку комментировал даже президент США Дональд Трамп, который назвал ее проблематичной из-за увеличения рыночной доли Netflix. При этом американские СМИ также указывают, что один из владельцев PS Ларри Эллисон поддерживает близкие отношения с Трампом.