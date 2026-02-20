Джеймс Кэмерон выступил против возможной сделки Netflix и Warner Bros.

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Режиссер фильмов «Терминатор», «Титаник» и «Аватар» Джеймс Кэмерон направил американскому сенатору Майку Ли письмо, в котором раскритиковал намерение компании Netflix купить медиаконцерн Warner Bros. Discovery (WBD).
«Я твердо убежден, что предлагаемая продажа WBD компании Netflix станет катастрофой для кинопрокатного бизнеса, которому я посвятил всю свою жизнь. Конечно, все мои фильмы также демонстрируются на видеорынках, но моя первая любовь — это кинотеатр», — приводит телеканал CNBC слова из письма Кэмерона.
Режиссер предупредил, что сделка может нанести ущерб кинопрокату в США, привести к сокращению рабочих мест и уменьшению числа кинотеатральных релизов. По его мнению, бизнес-модель Netflix противоречит традиционной системе кинотеатрального показа.
Ранее сообщалось, что медиаконцерн Warner Bros. решил временно возобновить переговоры о слиянии с компанией Paramount Skydance (PS). Совет директоров WBD, несмотря на это, по-прежнему рекомендует акционерам одобрить частичное слияние со стриминговым сервисом Netflix. Голосование акционеров WBD по этому вопросу назначено на 20 марта.
Сделка о продаже части активов одной из старейших голливудских компаний WBD относительно молодому сервису Netflix активно обсуждается в последние месяцы как в медиабизнесе, так и среди политиков США. Эксперты считают, что приобретение Netflix киностудий и каталога WBD значительно укрепит позиции сервиса и изменит американский медиарынок. Потенциальную сделку комментировал даже президент США Дональд Трамп, который назвал ее проблематичной из-за увеличения рыночной доли Netflix. При этом американские СМИ также указывают, что один из владельцев PS Ларри Эллисон поддерживает близкие отношения с Трампом.