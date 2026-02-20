Главная героиня-рассказчица, которую зритель знал как Сару (Щин Хе-сон), на самом деле оказывается Ким Ми-джон — гениальной швеей из подпольного цеха, создавшей идеальную подделку сумки Birkin. Ее мотив — алчность и глубокая обида на настоящую Сару, которая пользовалась ее талантом, но не ценила. Ми-джон копировала походку, манеры, даже пользовалась картами подруги, мечтая занять ее место. В финале она добивается своего, но какой ценой? Она убивает Сару, присваивает ее личность и теперь вынуждена до конца носить маску, рискуя быть разоблаченной. Ее финальная фраза о том, что настоящая Сара заслужила смерть, звучит как попытка оправдать себя перед собственным отражением.