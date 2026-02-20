Ричмонд
Стало известно, как Джонни Депп помогал тяжелобольному Эрику Дэйну

Голливудский актер пытался помочь своему коллеге и другу решить финансовые проблемы
Джонни Депп
Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Джонни Депп оказал помощь Эрику Дэйну, который боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Издание Page Six сообщает, что звезда «Пиратов Карибского моря» разрешил приятелю пожить в одном из своих домов в Лос-Анджелесе практически бесплатно.

«Эрику [было] не о чем беспокоиться. Он практически бесплатно жил в одном из домов, принадлежащих Джонни, на бульваре Сансет. Он сказал Эрику платить столько, сколько сможет или не сможет», — рассказал инсайдер.

Он добавил, что актеры познакомились много лет назад в компании общих друзей. По словам источника, Депп помогал другу решать финансовые проблемы.

«Джонни хотел сделать все возможное, чтобы облегчить его финансовое положение», — заключил инсайдер.

Эрик Дэйн
Эрик ДэйнИсточник: Legion-Media.ru

Эрик Дэйн ушел из жизни накануне, 19 февраля. Семья звезды сериала «Анатомия страсти» сообщила, что свои последние дни он провел в окружении близких друзей, преданной жены и двух дочерей — Билли Джорджии.

«За время борьбы с боковым амиотрофическим склерозом Эрик стал ярым сторонником повышения осведомленности об этом заболевании и проведения исследований, стремясь помочь другим людям, столкнувшимся с той же проблемой. Нам будет очень его не хватать, но мы всегда будем помнить его с любовью», — говорится в заявлении.

Дэйн сообщил о своем заболевании в апреле 2025 года. Спустя несколько месяцев стало известно, что правая сторона его тела полностью перестала функционировать. В октябре Дэйн утратил способность самостоятельно ходить. Актер ушел из жизни в возрасте 53 лет.