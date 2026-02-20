«За время борьбы с боковым амиотрофическим склерозом Эрик стал ярым сторонником повышения осведомленности об этом заболевании и проведения исследований, стремясь помочь другим людям, столкнувшимся с той же проблемой. Нам будет очень его не хватать, но мы всегда будем помнить его с любовью», — говорится в заявлении.