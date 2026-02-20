Жена звезды сериала «Две судьбы» показала сына, не скрывая его лица

Знаменитость недавно объяснила выбор имени для сына. Артистка рассказала подписчикам, что у них с мужем изначально было три варианта. Но супруги остановились на имени Леон после того, как увидели «знак свыше» на проезжающей машине. По признанию знаменитости, они не ошиблись с выбором имени.