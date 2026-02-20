Ричмонд
Жена звезды сериала «Две судьбы» показала сына, не скрывая его лица

Актриса Елена Дудина поделилась фото с сыном от Анатолия Руденко

Актриса Елена Дудина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с сыном от звезды сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка перестала скрывать лицо Леона. Знаменитость позировала с ребенком в лифте, держа его на руках.

Елена Дудина с сыном / фото: соцсети
Елена Дудина с сыном / фото: соцсети

«Опять метель. Ну какая зима. А у нас с китенком все по расписанию, едем в бассейн», — отметила она.

Знаменитость недавно объяснила выбор имени для сына. Артистка рассказала подписчикам, что у них с мужем изначально было три варианта. Но супруги остановились на имени Леон после того, как увидели «знак свыше» на проезжающей машине. По признанию знаменитости, они не ошиблись с выбором имени.

Ранее звезда сериала «Две судьбы» снялся со своей семьей и знаменитой матерью.