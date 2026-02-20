Кейт Хадсон снялась со своим взрослым сыном

Актриса Кейт Хадсон снялась со своим первенцем. Звезда проводила время в компании Райдера и поделилась редким фото с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость показала, с какой любовью сын смотрел на нее.
«Все улыбаются в Нью-Йорке», — отметила она.
Райдеру недавно исполнилось 22 года. Хадсон родила первенца от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака.
