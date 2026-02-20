Ричмонд
Ченнинг Татум вышел на связь после тяжелой операции

Актер отметил, что шрамы украшают мужчину
Ченнинг Татум
Ченнинг ТатумИсточник: Legion-Media.ru

Ченнинг Татум, наконец, поделился с поклонниками информацией о состоянии своего плеча спустя несколько недель после операции, проведенной на съемочной площадке крупного кинопроекта. В своих социальных сетях актер разместил селфи с крупным планом шрама на плече.

«Честно говоря, это моя вина, что я не спросил. Я думал, это будут две маленькие дырочки. Видимо, это не так. Ха-ха. Ну, в любом случае, мне нравятся шрамы, и с каждым днем плечо становится крепче, так что спасибо, доктор», — сообщил Ченнинг.

Артист также пошутил на тему того, что теперь ему даже нравится проходить досмотр в аэропорту, гадая, не среагирует ли сканер из-за плеча. Пост актера получил тысячи откликов от поклонников, которые пожелали ему скорейшего выздоровления, призвали сосредоточиться на восстановлении и даже заметили, что такие шрамы действительно украшают мужчину, а уж Ченнинга — особенно.

Ранее Ченнинг Татум рассказал о травме на съемках обнаженной сцены.