Александра Бортич рассказала, какие свои киноработы покажет сыну

Александра Бортич в интервью Кино Mail ответила на вопрос о том, показывала ли она пятилетнему сыну Александру свои фильмы или сериалы.
Звезда «Фишера» призналась, что пока что сын не видел ничего из ее фильмографии, но отметила, что хотела бы больше сниматься в подходящих его возрасту проектах.
«Снялась в “Волшебнике изумрудного города”. Он как раз выйдет примерно через шесть лет, ребенок подрастет к этому моменту и посмотрит», — рассказала Бортич.
В третьей части кинофраншизы Бортич преобразилась в добрую волшебницу Розовой страны — Стеллу. Премьера фильма «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой» запланирована на 1 июня 2028 года.
Напомним, Александра Бортич растит сына Александра от бизнесмена Евгения Савельева, с которым находится в разводе. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года звезда публично сообщила о расставании с супругом. В феврале 2025-го стало известно о новом романе актрисы с Давидом Сократяном.
Ранее Бортич призналась, что мечтает о втором ребенке от Давида Сократяна.