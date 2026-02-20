Марго Робби высказалась в адрес хейтеров

Знаменитость продолжила объяснять, что сценарист и режиссер «Грозового перевала» Эмеральд Феннелл разделяет схожую философию, и это одна из причин, почему актрисе действительно понравилось с ней сотрудничать. Она отметила, что Феннелл всегда ставит эмоциональный опыт выше заумной идеи, а также старается найти такой вариант, который будет наиболее захватывающим для зрителей.