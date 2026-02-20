Марго Робби высказалась в адрес хейтеров

35-летняя Марго Робби поделилась своей «простой» философией в беседе с коллегой по фильму «Грозовой перевал» Джейкобом Элорди для Vogue Australia. На вопрос о том, учитывает ли она мнение зрителей, Робби ответила, что опыт потребителей имеет первостепенное значение, а вот мнение критиков никогда не приходит ей в голову.
«Я всегда учитываю мнение зрителей, — сказала она. — Я никогда не приходила на съемочную площадку с мыслями: “Что подумают об этом критики?” Обычно я думаю: “А что почувствует зритель прямо сейчас? Какова будет его эмоциональная реакция?”»
Знаменитость продолжила объяснять, что сценарист и режиссер «Грозового перевала» Эмеральд Феннелл разделяет схожую философию, и это одна из причин, почему актрисе действительно понравилось с ней сотрудничать. Она отметила, что Феннелл всегда ставит эмоциональный опыт выше заумной идеи, а также старается найти такой вариант, который будет наиболее захватывающим для зрителей.
