«Ангел» Victoria's Secret показала образ с сумкой за 2 миллиона рублей

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась с сумкой за 2 миллиона рублей.
Знаменитость позировала в полосатом поло, черных брюках и бежевом тренче. Образ дополнила красная сумка Birkin из кожи под крокодила от бренда Hermes, стоимость которой составляет от 2-х миллионов рублей.
Ранее Эльза Хоск в вязаном мини-платье вышла на публику.