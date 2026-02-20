Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Ангел» Victoria's Secret показала образ с сумкой за 2 миллиона рублей

Модель Эльза Хоск в поло и брюках снялась с сумкой за 2 миллиона рублей

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, снялась с сумкой за 2 миллиона рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск / фото: соцсети
Эльза Хоск / фото: соцсети

Знаменитость позировала в полосатом поло, черных брюках и бежевом тренче. Образ дополнила красная сумка Birkin из кожи под крокодила от бренда Hermes, стоимость которой составляет от 2-х миллионов рублей.

Ранее Эльза Хоск в вязаном мини-платье вышла на публику.