Жена Райана Гослинга в майке с глубоким декольте снялась в ретроавтомобиле

Жена актера Райана Гослинга, актриса Ева Мендес, снялась в ретроавтомобиле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость была одета в майку с глубоким декольте и надписью Mother. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали броский макияж. В кадре актриса сидела за рулем автомобиля и меняла позы, выглядывая в окно.
Ранее Ева Мендес призналась, что ревновала Райана Гослинга к коллеге Ортису.