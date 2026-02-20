Ричмонд
Жена Райана Гослинга в майке с глубоким декольте снялась в ретроавтомобиле

Актриса Ева Мендес в майке снялась за рулем автомобиля

Жена актера Райана Гослинга, актриса Ева Мендес, снялась в ретроавтомобиле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ева Мендес / фото: соцсети
Ева Мендес / фото: соцсети

Знаменитость была одета в майку с глубоким декольте и надписью Mother. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали броский макияж. В кадре актриса сидела за рулем автомобиля и меняла позы, выглядывая в окно.

Ранее Ева Мендес призналась, что ревновала Райана Гослинга к коллеге Ортису.