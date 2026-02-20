Жена Сарика Андреасяна показала редкое фото с дочерями в Дубае: «Цветник»

Жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, показала редкое фото с дочерями в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость поздравила старшую дочь Элизабет с 5-летием. Семья отметила день рождения на отдыхе в Дубае. Семья сделала общее селфи во время прогулки.
«Цветник», — написала звезда.
Ранее жена Андреасяна показала фото с режиссером и младшей дочерью.