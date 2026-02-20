В Берлине прошел спецпоказ фильма «Авиатор» по роману Водолазкина

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специальный показ экранизации романа «Авиатор» российского писателя Евгения Водолазкина в режиссуре Егора Михалкова-Кончаловского состоялся в дни Берлинале в Русском доме в Берлине, сообщили ТАСС в пресс-службе Русского дома в Берлине.
«19 февраля, в дни проведения 76-го Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале), Русский дом в Берлине с аншлагом провел специальный показ российской драмы “Авиатор” режиссера Егора Кончаловского», — говорится в сообщении.
История фильма разворачивается в 2026 году. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти 100 лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Чтобы найти место в новой реальности, ему нужно восстановить историю своей жизни и эксперимента вековой давности.
Открыла мероприятие кинообозреватель Сусанна Альперина, которая принимала участие в работе над картиной в качестве ассоциированного продюсера. Зрители узнали о деталях создания фильма, его основных темах и главной философской проблематике.
«Показ собрал полный зал, подтвердив интерес берлинской публики к современному российскому кинематографу и качественному интеллектуальному кино. После фильма зрители имели возможность обменяться впечатлениями в неформальной обстановке», — добавили в пресс-службе.
Смотр картины организован при поддержке Русского дома в Берлине. Главные роли исполнили Константин Хабенский, Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских и Илья Коробко. Саундтреки к «Авиатору» написаны Максимом Фадеевым.