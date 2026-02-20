В Берлине прошел спецпоказ фильма «Авиатор» по роману Водолазкина

История фильма разворачивается в 2026 году. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти 100 лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Чтобы найти место в новой реальности, ему нужно восстановить историю своей жизни и эксперимента вековой давности.