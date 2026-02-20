Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Уехавшая из России дочь Машкова высказалась о США: «Америка — большая и наглая»

Актриса Машкова заявила, что Россия и США схожи в наглости и неповоротливости
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Машкова призналась в интервью онлайн-каналу Sheinkin 40, что на сегодняшний день окончательно свыклась с жизнью в США.

«Мысли о возвращении [в Россию] меня не посещают», — заверила она, отметив, что сначала противилась полностью переезжать на постоянное место жительства за пределы родины.

Знаменитость пояснила, что с 2016 года часто ездила в США, поскольку туда переехала ее семья, но сама актриса проживала в России. Она приезжала к мужу и дочери, но не задерживалась за границей дольше двух месяцев. Окончательно артистка эмигрировала в Лос-Анджелес в 2022 году.

«[Россия и Америка] очень похожи. [Америка] — большая, наглая, неповоротливая, разная и скандальная. Мы сейчас это наблюдаем. Сейчас весь мир сконцентрировался и наблюдает за тем, что здесь происходит, но вообще это началось уже очень давно. Еще лет десять назад, если ты оказывался за столом с демократами и республиканцами, то могло стать очень горячо — вплоть до драки», — рассказала Машкова.

По словам актрисы, еще Россию ей напоминает в США «поколенческий разрыв»: в Америке, заявила актриса, большая часть молодого поколения «не приемлет» Трампа, из-за чего между родственниками возникают конфликтные ситуации.

Ранее Машкова поделилась кадрами с мужем и дочерью.