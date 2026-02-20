Уехавшая из России дочь Машкова высказалась о США: «Америка — большая и наглая»

«[Россия и Америка] очень похожи. [Америка] — большая, наглая, неповоротливая, разная и скандальная. Мы сейчас это наблюдаем. Сейчас весь мир сконцентрировался и наблюдает за тем, что здесь происходит, но вообще это началось уже очень давно. Еще лет десять назад, если ты оказывался за столом с демократами и республиканцами, то могло стать очень горячо — вплоть до драки», — рассказала Машкова.