Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Безрукова рассказала о съемках с Прилучным в «Холопе 3»: «Сначала его не узнала»

Актриса объяснила, что у артиста был необычный образ

Ирина Безрукова в личном блоге поделилась кадрами, сделанными на съемках фильма «Холоп 3». На одном их фото 60-летняя актриса позировала с Павлом Прилучным, который сыграл в проекте главную роль.

Ирина Безрукова, фото: соцсети
Ирина Безрукова, фото: соцсети

На снимке он был запечатлен с длинными кудрявыми волосами и в очках. Безрукова призналась, что изначально даже не узнала коллегу.

«Кстати, Павла в гриме я сначала вообще не узнала — только когда он заговорил и снял очки. А вы бы узнали?» — спросила она поклонников.

«Я Павла вообще не узнала. Ух ты, здорово! Буду ждать с нетерпением выхода фильма», «Не узнала Павла, тем интересней», «Чем-то здесь на Александра Олейникова похож», «Я тоже в первую очередь про Александра подумала. Вообще не узнала Павла», «Не узнала Павла, только после того, как вы написали, пригляделась», «Я узнала сразу же», — ответили ей подписчики.

Ирина Безрукова и Павел Прилучный, фото: соцсети
Ирина Безрукова и Павел Прилучный, фото: соцсети

Также Безрукова сообщила о том, что накануне вышел первый тизер-трейлер фильма. Она отметила, что была рада стать частью этой команды.

«Везет мне на громкие проекты. Осенью прошлого года я снялась в фильме “Холоп 3”, и уже на днях вышел первый тизер-трейлер. Я очень счастлива, что оказалась частью этой истории и снова поработала с Климом Шипенко. “Холоп” — одна из тех комедий, которые зрители по-настоящему полюбили, а уже летом, 11 июня, нас ждет продолжение», — высказалась актриса.

Ранее Павел Прилучный рассказал об опасных трюках Кристины Асмус на съемках «Холопа 3». 