«Везет мне на громкие проекты. Осенью прошлого года я снялась в фильме “Холоп 3”, и уже на днях вышел первый тизер-трейлер. Я очень счастлива, что оказалась частью этой истории и снова поработала с Климом Шипенко. “Холоп” — одна из тех комедий, которые зрители по-настоящему полюбили, а уже летом, 11 июня, нас ждет продолжение», — высказалась актриса.