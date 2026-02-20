Ирина Безрукова в личном блоге поделилась кадрами, сделанными на съемках фильма «Холоп 3». На одном их фото 60-летняя актриса позировала с Павлом Прилучным, который сыграл в проекте главную роль.
На снимке он был запечатлен с длинными кудрявыми волосами и в очках. Безрукова призналась, что изначально даже не узнала коллегу.
«Кстати, Павла в гриме я сначала вообще не узнала — только когда он заговорил и снял очки. А вы бы узнали?» — спросила она поклонников.
«Я Павла вообще не узнала. Ух ты, здорово! Буду ждать с нетерпением выхода фильма», «Не узнала Павла, тем интересней», «Чем-то здесь на Александра Олейникова похож», «Я тоже в первую очередь про Александра подумала. Вообще не узнала Павла», «Не узнала Павла, только после того, как вы написали, пригляделась», «Я узнала сразу же», — ответили ей подписчики.
Также Безрукова сообщила о том, что накануне вышел первый тизер-трейлер фильма. Она отметила, что была рада стать частью этой команды.
«Везет мне на громкие проекты. Осенью прошлого года я снялась в фильме “Холоп 3”, и уже на днях вышел первый тизер-трейлер. Я очень счастлива, что оказалась частью этой истории и снова поработала с Климом Шипенко. “Холоп” — одна из тех комедий, которые зрители по-настоящему полюбили, а уже летом, 11 июня, нас ждет продолжение», — высказалась актриса.
В проекте также снялись: Милош Бикович, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Виталия Корниенко, Анна Чиповская и другие.
Ранее Павел Прилучный рассказал об опасных трюках Кристины Асмус на съемках «Холопа 3».