Леха общался с Борисом (Иван Алексеев), которого ранее спас от вражеского дрона. Аня до конца не верила в гибель любимого и вместе с Лехой отправилась в опасную зону — интуиция ее не подвела, Боря оказался жив. В разговоре Леха признался, что Света (Ирина Паутова) выдумала историю о беременности, чтобы поссорить его с Катей. Борис и Мамай помогли Лехе разобраться в себе: молодой офицер тяжело переживал, что оставил сослуживцев на фронте, а Мамай (Владимир Стержаков) прямо сказал ему о «синдроме спасателя», из-за которого он винит себя за тех, кого не смог уберечь. Боря напомнил Лехе, что его долг перед погибшими товарищами — продолжать жить.