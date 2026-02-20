Умер актер из сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн

«С тяжестью на душе мы сообщаем, что Эрик Дэйн ушел из жизни в четверг после мужественной борьбы с БАС. Он провел свои последние дни в окружении друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей Билли и Джорджии, которые были для него центром мира», — говорится в заявлении семьи актера, предоставленном журналу.