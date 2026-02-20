Умер актер из сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам «Анатомия страсти» (Grey’s Anatomy) и «Эйфория» (Euphoria), умер на 54-м году жизни. Об этом сообщил журнал People.
В апреле 2025 года стало известно, что Дэйну диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и атрофии мышц.
«С тяжестью на душе мы сообщаем, что Эрик Дэйн ушел из жизни в четверг после мужественной борьбы с БАС. Он провел свои последние дни в окружении друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей Билли и Джорджии, которые были для него центром мира», — говорится в заявлении семьи актера, предоставленном журналу.
Дэйна прославила роль хирурга Марка Слоана в сериале «Анатомия страсти». Он также снимался в сериалах «Зачарованные» (Charmed) и «Эйфория».