Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн

Ему было 53 года
Эрик Дэйн
Эрик ДэйнИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалам «Анатомия страсти» (Grey’s Anatomy) и «Эйфория» (Euphoria), умер на 54-м году жизни. Об этом сообщил журнал People.

В апреле 2025 года стало известно, что Дэйну диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — тяжелое неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и атрофии мышц.

«С тяжестью на душе мы сообщаем, что Эрик Дэйн ушел из жизни в четверг после мужественной борьбы с БАС. Он провел свои последние дни в окружении друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей Билли и Джорджии, которые были для него центром мира», — говорится в заявлении семьи актера, предоставленном журналу.

Дэйна прославила роль хирурга Марка Слоана в сериале «Анатомия страсти». Он также снимался в сериалах «Зачарованные» (Charmed) и «Эйфория».