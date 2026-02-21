Искусство игры предполагает постоянное взаимодействие с костюмами. Кроме того, многие исполнители нередко становятся амбассадорамии модных домов, так что они наслышаны о тканях, крое и фасонах как никто другой. Однако совсем другое дело создать собственный бренд одежды. Кто-то таким образом воплощает мечты о карьере дизайнера, кто-то диверсифицирует доходы, а кто-то просто не может найти в магазинах то, что нужно. В этом материале мы вспомним тех, чьи имена встречаются не только в титрах, но и на бирках.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 2006-м основали The Row — бренд, который сегодня оценивается примерно в миллиард долларов. Все началось с того, что восемнадцатилетняя Эшли решила создать идеальную футболку, недовольная тем, что было представлено на рынке.
Название отсылает к лондонской Сэвил-Роу, улице, известной безупречным портновским мастерством. В 2024-м владельцы Chanel и L'Oréal приобрели доли в компании. При этом Олсен сохранили контрольный пакет. The Row стал идеальным примером минималистичной эстетики без логотипов, где главное — качество и крой. Также компания стала очень популярной благодаря своим сумкам.
Сара Джессика Паркер
Свой культовый образ Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер частично воплотила и в реальности. В 2014-м совместно с Джорджем Малкемусом она запустила SJP. Основой коллекции стала обувь, производимая вручную в Италии. У каждой пары на пятке красовалась тонкая корсажная лента — деталь из детства актрисы. Линейка со временем расширилась до сумок и маленьких черных платьев.
Интересно, что актрису порой можно было увидеть в магазине, помогающей клиентам с выбором. Однако несмотря на успех, после десяти лет работы, в 2024-м Паркер объявила о закрытии бренда. Сегодня фанаты «Секса в большом городе» буквально охотятся за оставшимся раритетом.
Брэд Питт
В 2019-м Брэд Питт придумал God's True Cashmere вместе с целительницей Сат Хари Кхальса. Все началось с того, что Сат Хари якобы увидела сон, в котором Брэд просил больше мягкости в жизни. По легенде именно об этом актер говорил со стилистом за два дня до этого. Не найдя подходящего варианта в магазинах, Сат Хари сделала ему кашемировую рубашку сама. Сложно сказать, сколько в этом правды, но факт в том, что сейчас у актера есть своя марка рубашек.
Бренд специализируется на гендерно-нейтральных одеяниях из стопроцентного кашемира с пуговицами из драгоценных камней. Обойдется такая рубашка минимум в 2000 долларов. В 2025-м вышла линия льна God's True Linen.
Риз Уизерспун
Одна из главных блондинок Голливуда Риз Уизерспун основала Draper James в 2015-м. Название дано в честь бабушки и дедушки актрисы. Бренд предлагает женскую одежду, аксессуары и товары для дома в южном колорите.
В 2022-м Draper James заключила партнерство с Kohl's. А через год Уизерспун продала 70% процентов акций фонду Consortium Brand Partners. При этом она сохранила место в совете директоров и роль творческого партнера. В 2025-м, отмечая свое десятилетие, Draper James продолжает расширяться: планируется открытие магазина в Чарлстоне и запуск новых категорий товаров, включая мебель для сада и товары для животных.
Милли Бобби Браун
Обретшая гигантскую популярность благодаря «Очень странным делам», Милли Бобби Браун запустила Florence by Mills Fashion в январе 2024-го в партнерстве с Delta Galil USA. Название отсылает к прабабушке актрисы Флоренс и собственному прозвищу «Миллс». Браун начинала с косметики в 2019-м, затем добавила кофе, товары для животных, парфюмерию и, наконец, одежду.
Коллекции ориентированы на поколение Z и включают худи, спортивные костюмы и трикотаж из экологичных материалов. Первая линейка была в ценовом сегменте от 8 до 95 долларов. В январе этого года Браун запустила вторую Mills by Millie Bobby Brown для Walmart — более доступную с ценами от 10,50 до 26,50 долларов, представленную в 750 магазинах. Часть выручки направляется в благотворительные организации.
Гвинет Пэлтроу
Понятно, что Гвинет Пэлтроу долгое время была скорее известна на рынке косметики (не без скандалов), но теперь она успешно строит модную империю. Запущенный еще в 2016-м, Goop Label в минувшем сентябре провел масштабный ребрендинг и получил название GWYN. Фокус на концепции «умного гардероба» — объемные пальто, классические рубашки. Новым креативным директором линии стала София Менассе, ранее работавшая в The Row и Maison Margiela.
Гвинет Пэлтроу лично участвует в дизайне и тестировании каждой модели. Ежемесячно выпускается небольшая партия капсул при ценах от 200 до 2000 долларов. В 2024–2025 годах направление Goop продемонстрировало значительный рост (до 45%).
Пенелопа Крус
Испанская муза Педро Альмодовара наверняка посвятила бы себя дизайну, если бы не кино. Вместе со своей сестрой Моникой Пенелопа Крус создала несколько коллекций нижнего белья для Agent Provocateur под названием L'Agent. Сестры Крус не просто дали свое имя комплектам, но и активно участвовали в разработке эскизов и выборе тканей.
Также Пенелопа срежиссировали рекламные ролики, пригласив в кадр супруга Хавьера Бардема и Ирину Шейк. Помимо белья, она активно занималась люксовыми аксессуарами, создав для испанского дома Loewe именную сумку The Cruz. А в 2018-м для Atelier Swarovski она разработала капсульную коллекцию украшений.