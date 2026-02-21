В 2019-м Брэд Питт придумал God's True Cashmere вместе с целительницей Сат Хари Кхальса. Все началось с того, что Сат Хари якобы увидела сон, в котором Брэд просил больше мягкости в жизни. По легенде именно об этом актер говорил со стилистом за два дня до этого. Не найдя подходящего варианта в магазинах, Сат Хари сделала ему кашемировую рубашку сама. Сложно сказать, сколько в этом правды, но факт в том, что сейчас у актера есть своя марка рубашек.