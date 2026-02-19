Дженнифер Энистон отметила 57-летие с возлюбленным Джимом Кертисом

Дженнифер Энистон отпраздновала свое 57-летие в компании своего возлюбленного Джима Кертиса. Пара отправилась на романтическое свидание.
«Они устроили скромный ужин в честь ее дня рождения», — сообщил инсайдер изданию Us Weekly.
По словам источника, актриса сериала «Друзья» не хотела устраивать ничего грандиозного и мечтала просто провести время с Джимом.
«Как человек, у которого есть все, она особенно дорожит открытками, написанными от руки Джимом, а также его продуманными и сентиментальными подарками», — отметил инсайдер, добавив, что «для Джен важны милые мелочи».
Однако на выходных Энистон все же решила провести время с близкими друзьями.
Инсайдер поделился подробностями отношений актрисы с возлюбленным. Они неразлучны с тех пор, как прошлым летом впервые появились слухи об их романе.
«Она давно не чувствовала себя так комфортно, и все идет хорошо», — сказал источник, добавив, что Энистон по-настоящему счастлива.