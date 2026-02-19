Кит Урбан пришел в ярость, узнав о романе Николь Кидман с 60-летним миллионером

Кит Урбан в ярости из-за возможного романа Николь Кидман с мультимиллионером, которому за 60 лет. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на источники из окружения бывших возлюбленных. Пол Салем, тот самый миллионер, дал понять, что очень заинтересован Николь и жаждет построить с ней отношения. На данный момент они не вместе, ведь актриса, едва пережившая развод, не ищет нового мужчину. Однако ее экс-супругу хватило и этого.
«Кита приводит в ярость одна мысль о том, что Николь так быстро связали с кем-то, и тот факт, что он — пожилой, уважаемый мультимиллионер, только усиливает его гнев и ревность по поводу их возможного воссоединения. Хотя развод на бумаге был мирным, для него это все ещё болезненно. Видеть ее имя в связи с влиятельным, богатым руководителем — это задело его за живое», — пояснил инсайдер.
Другой собеседник Radar подчеркнул, что дело здесь не столько в ревности, сколько в «несвоевременности».
«Кит знал, что день, когда Николь решит двигаться дальше, настанет, но он не ожидал, что слухи о ее личной жизни начнутся так скоро после завершения их развода», — объяснил еще один инсайдер.