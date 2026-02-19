Стало известно, сколько Эвелина Бледанс потратила на аренду виллы в Таиланде

Эвелина Бледанс устроила каникулы для себя и сына в Таиланде. Она отправилась на Пхукет и арендовала виллу стоимостью 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Эвелина забронировала жилье, цена за сутки в котором составляет порядка 20 тысяч бат (около 49 тысяч рублей). Общая стоимость шестидневного отдыха — примерно 122 тысячи бат (порядка 300 тысяч рублей).
Речь идет о роскошном доме с одной спальней и личным бассейном, расположенном прямо у моря. В распоряжении Эвелины оказались джакузи, гардеробная, ванна и душевая с отдельным входом, полностью оборудованная кухня и винный шкаф.