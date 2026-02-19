Слава Копейкин объяснил, почему девушки бросают его первыми: «Колеса не работают»

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин признался, что девушки обычно бросают его первыми, потому что он не хочет инициировать расставание из-за нежелания ранить партнершу.
«В моем опыте в основном бросали меня — по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз. <…> Я до последнего тянул. Понимаю, что и я уже не хочу, и я вижу, что и человек не хочет», — рассказал Вячеслав в беседе с «Москвой 24».
Своих экс-возлюбленных Слава сравнил практически с классической метафорой — чемоданом без ручки, правда, сделав акцент на неисправных колесиках.
«Тащишь в надежде, что все исправится. А у него уже и колеса не работают, и вообще нужно давно другой чемодан купить», — поделился артист мыслями на тему романтических отношений.