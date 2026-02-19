Ричмонд
Лед, амбиции и падения: 7 фильмов о фигурном катании, от которых невозможно оторваться

Фигурное катание — это не только блеск костюмов и идеальные вращения, но и травмы, амбиции, предательство и борьба за место на пьедестале. Собрали семь фильмов и сериалов, где за красивыми прокатами скрываются жесткие тренировки и личные драмы
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Тоня против всех
Кадр из фильма «Тоня против всех»

Режиссеры часто используют лед как драматическую арену, где характер проверяется на прочность не меньше, чем техника. В этой подборке — художественные фильмы и сериалы, которые по-разному рассказывают о мире фигурного катания: от романтических историй до жестких байопиков. Здесь есть кассовые хиты, независимые проекты и телесериалы, ставшие культовыми. 

Трилогия «Лед»

Кадр из фильмы Лед
Кадр из фильмы «Лед»

Фильм «Лед» вышел в 2018 году и быстро стал кассовым хитом. В центре истории — фигуристка Надя, мечтающая о спортивной карьере, и хоккеист Саша, который меняет ее жизнь. Картина сочетает спортивную драму и мелодраму, а ледовые сцены снимались с привлечением профессиональных спортсменов.

Продолжения развивают тему взросления и ответственности. В «Лед 2» акцент смещается на семейную драму, а «Лед 3» делает главным героем уже новое поколение. Франшиза стала одной из самых успешных спортивных историй в российском кино последних лет.

«Тоня против всех»

Кадр из фильма Тоня против всех
Кадр из фильма «Тоня против всех»

Фильм «Тоня против всех» 2017 года основан на реальных событиях. В нем рассказывается о фигуристке Тоне Хардинг и одном из самых громких скандалов в истории спорта. Лента построена как псевдодокументальная драма с ироничной подачей. История о нападении на конкурентку Нэнси Керриган показана через противоречивые версии участников событий.

Марго Робби не только исполнила главную роль, но и выступила продюсером проекта. Эллисон Дженни получила «Оскар» за роль матери спортсменки. Картина демонстрирует, насколько токсичной может быть среда большого спорта.

«Голубой лед»

Советская спортивная драма «Голубой лед» рассказывает о супружеской паре фигуристов Берестовых, потерпевших поражение на чемпионате Европы. Неудача становится испытанием не только для их профессиональных амбиций, но и для брака. Постепенно напряжение на льду переносится в личную жизнь.

Елена устает от изматывающих тренировок и покидает пару, а Сергей пытается найти новую партнершу. Однако фильм подчеркивает: в парном катании техническое мастерство невозможно без эмоционального доверия. Главные роли исполнили серебряный призер Олимпийских игр 1968 года в парном катании и балерина Большого театра, что придало ледовым сценам подлинную достоверность.

«Белый лебедь»

Кадр из фильма Белый лебедь
Кадр из фильма «Белый лебедь»

Биографическая драма «Белый лебедь» посвящена судьбе норвежской фигуристки Сони Хени — трехкратной олимпийской чемпионки и одной из основоположниц современного фигурного катания. В 1936 году она переехала в Голливуд, решив построить карьеру в кино. Ее дебютный фильм стал самым кассовым релизом 1937 года, а сама спортсменка превратилась в международную звезду.

Картина показывает не только триумф, но и цену успеха. Хени стала одной из самых богатых женщин своего времени, ее окружали поклонники, возлюбленные и родственники, однако с возрастом популярность начала снижаться. Отказ смириться с угасающей славой привел к драматическому эпизоду: во время гастролей в Рио-де-Жанейро она в нетрезвом состоянии упала на лед, что стало символом заката ее карьеры.

«Принцесса льда»

Кадр из фильма Принцесса льда
Кадр из фильма «Принцесса льда»

Фильм Disney 2005 года «Принцесса льда» рассказывает о школьнице-отличнице, которая неожиданно выбирает фигурное катание вместо поступления в Гарвард. История сочетает спортивную линию и конфликт с родителями. Главную роль исполнила Мишель Трахтенберг.

Картина ориентирована на подростковую аудиторию, но честно показывает страхи начинающей спортсменки. Тренировочные сцены снимались с привлечением профессиональных фигуристов. Это вдохновляющая история о выборе собственного пути.

«Последний аксель»

Кадр из сериала Последний аксель
Кадр из сериала «Последний аксель»

Российский сериал 2021 года «Последний аксель» сделал ставку на психологическую драму. Главная героиня — талантливая фигуристка, сбежавшая от домашнего насилия и пытающаяся построить карьеру в Москве. История показывает закулисье спорта без романтизации.

Проект получил отклик за жесткость и правдивость. В центре внимания — абьюзивные отношения и давление тренеров. Сериал стал одной из самых обсуждаемых российских спортивных драм последних лет.

«Цепляясь за лед»

Кадр из сериала Цепляясь за лед
Кадр из сериала «Цепляясь за лед»

Сериал Netflix 2020 года «Цепляясь за лед» рассказывает о фигуристке, которая возвращается в спорт после тяжелой травмы. В центре сюжета — психологические проблемы, семейные конфликты и давление соревнований. Главную роль исполнила Кая Скоделарио.

Проект сочетает подростковую драму и спортивную историю. Ледовые сцены снимались с участием профессиональных дублеров и хореографов. Несмотря на закрытие после первого сезона, сериал обрел преданную аудиторию.