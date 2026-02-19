Картина показывает не только триумф, но и цену успеха. Хени стала одной из самых богатых женщин своего времени, ее окружали поклонники, возлюбленные и родственники, однако с возрастом популярность начала снижаться. Отказ смириться с угасающей славой привел к драматическому эпизоду: во время гастролей в Рио-де-Жанейро она в нетрезвом состоянии упала на лед, что стало символом заката ее карьеры.