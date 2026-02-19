Дмитрия Нагиева обвинили в инфоцыганстве из-за курсов по прокачке харизмы

Согласно данным канала, на курсе участникам обещают «вернуть себя» и «пойти в глубины», но на деле получают «базовую психологию и вагон кринжа». За слив записей с курса или плохое поведение участника штрафуют на 300 тысяч рублей. Реклама себя в чате курса обойдется в 500 тысяч рублей. Особенно от такой ситуации страдают те, кто приобрел участие в кредит или в рассрочку. Отмечается, что многие терпят происходящее только ради возможности сделать селфи с Нагиевым.