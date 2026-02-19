Ричмонд
Анна Пескова раскрыла, как сохраняет форму: «Даже на своей свадьбе торт не ела»

Актриса подчеркнула, что не приветствует диеты
Анна Пескова
Анна ПесковаИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Анна Пескова призналась, как поддерживает молодость и красоту без диет. Об этом знаменитость рассказала в интервью Леди Mail.

«Диеты я не приветствую, так как всецело за здоровый образ жизни и за правильное питание. Буквально на днях обсуждала с подругами, что ни разу в жизни не ела бургер. Отдельно мясо с овощами — да. Но чтобы еще и соус, и хлеб — нет, никогда», — объяснила Пескова.

Звезда «Теста на беременность» отметила, что такой подход к питанию не ущемляет ее в досуге. Анна с семьей регулярно устраивает кулинарные вечера, однако получившиеся блюда ни разу не пробовала.

«Не испытываю особого интереса к столь калорийной пище. Так же, как не испытываю интереса к сахару: я вообще не ем сладкое, и мне все эти пирожные и конфеты — невкусно. Я даже на собственной свадьбе торт не ела», — поделилась она.

Артистка отметила, что поддерживать фигуру ей удается не только из‑за безболезненного отказа от сладкого — она регулярно занимается спортом. В случае, если на полноценную тренировку в спортзале не хватает времени, актриса отправляется гулять как минимум на четверть часа.

Ранее Анна Пескова объяснила, почему скрывает отца своего ребенка.