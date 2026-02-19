Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе обругали за закрытие пиццерии на время свидания

Папарацци заметили возлюбленных во время ужина в пиццерии
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе и Кайли ДженнерИсточник: Соцсети

Читатели издания Daily Mail обругали телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе за свидание в пиццерии в Лос-Анджелесе. Фото и комментарии появились на сайте портала.

Папарацци заметили возлюбленных во время ужина в пиццерии Flour Pizza, расположенной в квартале Брентвуд. 28-летняя бизнесвумен предстала перед камерами в белой футболке и песочном плаще, а 30-летний артист — в черной толстовке с капюшоном. На размещенных кадрах видно, что знаменитости разговаривали и целовались.

Отмечается, что на время присутствия Дженнер и Шаламе заведение закрыли, что возмутило общественность.

«Закрыть кафе для свидания — совсем не скромно для них, не так ли?», «Они такие высокомерные», «Они закрыли ресторан на ужин? Почему бы просто не заказать еду?», «С таким же успехом можно было остаться дома», «Кто они вообще такие, чтобы закрывать пиццерию?», «Есть ли что-нибудь в мире более раздражающее, чем “знаменитости”, закрывающие ресторан?» — высказывались читатели.

Ранее неожиданный стиль Тимоти Шаламе в пресс-туре «Марти Великолепного» объяснили.