Елизавета Боярская приехала из Петербурга в Москву на спектакль «Дядя Ваня» в Театре Наций. Звезда сериала «Тоннель» обновила цвет волос в салоне, прежде чем присоединиться к репетиции с Евгением Мироновым.
Актриса поделилась видео из гримерки: стилист завила ее волосы в мягкие кудри и волны, добавив нежный макияж для образа Елены Андреевны — героини пьесы Чехова.
«Готовим русалочкин хвост, чтобы плюх — с головой в омут!» — пошутила Боярская.
Перед выходом на сцену труппа собралась в круг, взявшись за руки и пожелав друг другу удачи. После премьеры в столице актриса выложила фото с букетом: «Первый московский спектакль отыграли!».