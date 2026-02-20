Ричмонд
Елизавета Боярская показала, как преобразилась для новой роли

Актриса показала подготовку к спектаклю «Дядя Ваня»

Елизавета Боярская приехала из Петербурга в Москву на спектакль «Дядя Ваня» в Театре Наций. Звезда сериала «Тоннель» обновила цвет волос в салоне, прежде чем присоединиться к репетиции с Евгением Мироновым.

Елизавета Боярская в салоне, фото: соцсети
Елизавета Боярская в салоне, фото: соцсети

Актриса поделилась видео из гримерки: стилист завила ее волосы в мягкие кудри и волны, добавив нежный макияж для образа Елены Андреевны — героини пьесы Чехова.

Елизавета Боярская в гримерке, фото: соцсети
Елизавета Боярская в гримерке, фото: соцсети

«Готовим русалочкин хвост, чтобы плюх — с головой в омут!» — пошутила Боярская.

Перед выходом на сцену труппа собралась в круг, взявшись за руки и пожелав друг другу удачи. После премьеры в столице актриса выложила фото с букетом: «Первый московский спектакль отыграли!».