«Очень нервничает»: сестра Ефремова рассказала о состоянии артиста перед премьерой

"Михаил очень переживает, очень нервничает. Пока они будут весь месяц эту ситуацию разминать. Никто не считает, что все готово. Это, собственно, был такой предпремьерный показ, пробный шар. У них еще есть целый месяц, будут всяческие доработки, — сказала Анастасия Ефремова.