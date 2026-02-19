«Очень нервничает»: сестра Ефремова рассказала о состоянии артиста перед премьерой

Сестра Михаила Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова рассказала, что актер очень переживает из-за предстоящей премьеры спектакля «Без свидетелей». В беседе с NEWS.ru она заявила, что артист пока не готов к профессиональной критике даже со стороны близких.
"Михаил очень переживает, очень нервничает. Пока они будут весь месяц эту ситуацию разминать. Никто не считает, что все готово. Это, собственно, был такой предпремьерный показ, пробный шар. У них еще есть целый месяц, будут всяческие доработки, — сказала Анастасия Ефремова.
По ее словам, на первый прогон брат ее не позвал сознательно, но на саму премьеру она обязательно придет и уже тогда сможет высказаться как профессиональный критик.
Премьера спектакля «Без свидетелей» пройдет 25 и 26 марта в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова», где Ефремов возвращается на сцену после длительного перерыва и освобождения из колонии.
Сценическую версию по мотивам одноименного фильма 1983 года Никиты Михалкова создали сам режиссер и сценарист Александр Адабашьян, постановку также ставит Михалков. В спектакле заняты Михаил Ефремов и Анна Михалкова, а жанр заявлен как психологическая драма, действие строится вокруг встречи бывших супругов, оставшихся наедине спустя годы.
Предпремьерный показ в Москве уже состоялся: это был первый выход Ефремова к зрителям после освобождения по УДО, и публика встретила артиста с большим интересом и одобрением.