Звезда «Теста на беременность» снялся с новой возлюбленной после развода

Звезда «Теста на беременность» Евгений Пронин признался подписчикам, что у него появилась новая возлюбленная после развода. Актер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) романтичное фото с девушкой, где он целует и обнимает ее. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артист пока не рассекретил личность избранницы.