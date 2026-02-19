Звезда «Теста на беременность» снялся с новой возлюбленной после развода

Звезда «Теста на беременность» Евгений Пронин признался подписчикам, что у него появилась новая возлюбленная после развода. Актер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) романтичное фото с девушкой, где он целует и обнимает ее. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артист пока не рассекретил личность избранницы.
В марте 2025 года артист признался, что его жизнь заиграла новыми красками после развода и он вновь ощущает себя счастливым. Некоторые подписчики предположили, что актер встретил девушку, но он только сейчас признался в этом.
Ранее Евгений Пронин опубликовал фото с сыном, которого не видел полгода.