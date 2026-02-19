Анна Пескова объяснила, почему скрывает отца своего ребенка: «Все очень просто»

Актриса Анна Пескова объяснила в интервью для Леди Mail, почему скрывает своего мужа. Звезда сериала «Тест на беременность» отметила, что в этом нет особой подоплеки. Супруг знаменитости не любит фотографироваться и ему не интересен шоу-бизнес.
«Все очень просто — мой муж не любит фотографироваться. Как настоящий мужчина он считает, что это — удел девушек. Конечно, изредка мне удается сделать пару кадров с ним, но без фанатизма. Ведь для меня важнее его комфорт, чем десяток фото, — я уважаю его желания, а в этом и заключается суть наших гармоничных отношений», — призналась артистка.
У актрисы в соцсетях нет фото с избранником.
Ранее актриса Пескова рассказала, как пятилетняя дочь дебютировала в кино.