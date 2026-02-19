Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Пескова объяснила, почему скрывает отца своего ребенка: «Все очень просто»

Актриса заявила, что ее муж избегает публичности
Анна Пескова
Анна ПесковаИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Анна Пескова объяснила в интервью для Леди Mail, почему скрывает своего мужа. Звезда сериала «Тест на беременность» отметила, что в этом нет особой подоплеки. Супруг знаменитости не любит фотографироваться и ему не интересен шоу-бизнес.

«Все очень просто — мой муж не любит фотографироваться. Как настоящий мужчина он считает, что это — удел девушек. Конечно, изредка мне удается сделать пару кадров с ним, но без фанатизма. Ведь для меня важнее его комфорт, чем десяток фото, — я уважаю его желания, а в этом и заключается суть наших гармоничных отношений», — призналась артистка.

У актрисы в соцсетях нет фото с избранником.

Ранее актриса Пескова рассказала, как пятилетняя дочь дебютировала в кино.