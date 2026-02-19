Анна Пескова объяснила, почему скрывает отца своего ребенка: «Все очень просто»

«Все очень просто — мой муж не любит фотографироваться. Как настоящий мужчина он считает, что это — удел девушек. Конечно, изредка мне удается сделать пару кадров с ним, но без фанатизма. Ведь для меня важнее его комфорт, чем десяток фото, — я уважаю его желания, а в этом и заключается суть наших гармоничных отношений», — призналась артистка.