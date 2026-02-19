Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда фильма «Движение вверх» Кузьма Сапрыкин устроил дебош на съемках в Минске

«База»: актер Кузьма Сапрыкин устроил скандал на съемочной площадке в Минске
Кузьма Сапрыкин на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Кузьма Сапрыкин на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Актер Кузьма Сапрыкин, известный по роли баскетболиста Ивана Едешко в фильме «Движение вверх», устроил дебош на съемочной площадке в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Инцидент с 30-летним артистом произошел летом 2025 года: его коллеги только сейчас решили придать истории публичность, поскольку ждали, что к артисту применят какие-либо санкции, но этого не произошло.

Источники «Базы» сообщили, что актер поругался с членом съемочной группы из-за опоздания и невозможности снять запланированные сцены.

Сапрыкин вел себя агрессивно, повышал голос и грубо требовал включить его в съемочный процесс. В качестве доказательства инсайдер предоставил Telegram-каналу видео.

В ролике слышно, как собеседник обвинил актера в неадекватном поведении и предположил, что тот находится под воздействием запрещенных веществ. Сам Сапрыкин связал свой срыв с работой режиссера-постановщика Валентины Власовой, используя в высказываниях грубую лексику.

«Я с Валентиной не могу работать. Я обдолбанный? С Валентиной любой будет обдолбанный!» — кричал артист на видео.