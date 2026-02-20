Впервые в советском кино показали, что десятиклассники выражают любовь не только нежными письмами, но и вполне телесно. В центре сюжета — любовный треугольник: Гоша (Сергей Насибов) и Зося (Елена Цыплакова) любят друг друга, Гошу любит еще и одноклассница Дина (Евгения Симонова), у которой влиятельные родители. Молодой человек узнает, что Зося беременна от него. Испугавшись ответственности, он переключается на Дину и школьный вальс танцует уже с ней. Тем временем, брошенная Зося отказывается избавляться от ребенка и уходит из дома. Она устраивается работать, находит новых друзей и одна воспитывает сына. Тем временем, Гоша женится на Дине, но семейная жизнь не складывается, как не складывается и его учеба в институте. Снова бывшие влюбленные видятся на вечере встречи выпускников, где Гоша узнает о сыне, но на вопрос, может ли он его увидеть, Зося уходит.