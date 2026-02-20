Первая любовь — хрупкое и неповторимое чувство, оставляющее след на всю жизнь. В СССР тема подростковых чувств была одной из самых закрытых для экрана: цензура строго следила, чтобы школьники оставались «морально чистыми», а их отношения не выходили за рамки идеологических норм. Но иногда искусству удавалось прорываться — после многократных переделок фильмы выходили на экраны. Сегодня, пересматривая эти ленты, трудно представить, что первый поцелуй или беременность героини могли вызвать всесоюзный скандал. Вот пять фильмов о первой любви, которые стоит посмотреть или пересмотреть, чтобы открыть для себя, каким неожиданно смелым могло быть советское кино.
«А если это любовь?»
Чуть ли не первый советский фильм, который поднимает тему любовных отношений между старшеклассниками. Режиссеру Юлию Райзману разрешили его снять, видимо, засчитав его шесть Сталинских премий, но после выхода картины на ее создателей обрушился не просто шквал, а цунами критики.
Главные герои фильма — девятиклассники Ксения и Борис, между ними вспыхивает осторожное чувство. Однажды они прогуливают уроки в лесу, там происходит их первый поцелуй. Эту сцену показывают зрителям, что в числе прочего и возмутило чиновников. Бабушка и мать девушки обеспокоены ее прогулом и, когда молодые люди возвращаются домой, мать при всех во дворе бьет Ксюшу по лицу. Затем начинается разбирательство у директора школы. Девушка не выдерживает давления родных и учителей, насмешки соседей и пытается отравиться. Бориса отец увозит в экспедицию. Через время молодые люди встречаются, Борис признается в любви, но девушка сообщает, что уезжает учиться в Новосибирск.
Фильм заклеймили как «идейно ошибочный» и «искажающий реальность». Министр культуры Фурцева заявляла, что советские пионеры просто не могут оказаться в подобной ситуации, дело шло к полному запрету. Но однажды главред газеты «Известия» Алексей Аджубей показал ленту своему тестю — генсеку Никите Хрущеву, которому кино понравилось. И только благодаря его протекции «А если это любовь?» вышла на экраны. Хотя режиссер Юлий Райзман больше никогда не снимал фильмы о подростках.
«Мальчик и девочка»
В этой истории у героев нет имен: 16-летний Мальчик (Николай Бурляев) летом приезжает в Крым, где влюбляется в ровесницу — симпатичную официантку (Наталью Богунову). Впереди — идеальное лето на море: они молоды, влюблены и счастливы. Но осенью Мальчик возвращается в Москву, не зная, что его любимая ждет от него ребенка. Несколько раз он порывается написать ей, но затем просто забывает.
Фильм отменили перед самой премьерой, хотя уже висели афиши и были распроданы билеты. Оказалось, что его увидели в руководстве ЦК КПСС и устроили разнос главе Госкино за то, что выходят фильмы, в которых несовершеннолетние влюбляются, да еще и детей рожают. В итоге фильм пролежал на полке больше полувека. А Файту десять лет запрещали вообще снимать художественное кино. Только в 1990-е «Мальчик и девочка» показали по телевидению, а на большом экране — в 2017-м, когда отмечали 70-летие режиссера.
«На край света...»
Сценарий для этого фильма написал Виктор Розов — признанный властью драматург и сценарист, автор прославленной картины «Летят журавли». Но это не спасло «На край света...» от суровых «ножниц» цензоров.
Главный герой — вчерашний школьник Володя (Вадим Михеенко) — совсем не похож на образцового советского молодого человека. Он носит длинные волосы, и тяготеет больше к образу жизни типичных хиппи, хотя и не знает о существовании такой субкультуры. Он категоричен в высказываниях, не терпит советов взрослых и пытается в прямом смысле сбежать от всех на край света. Его спутницей становится девушка Сима (первая роль Веры Глаголевой). Ребятам предстоит пройти километры пути, браться за разную работу, чтобы начать понимать жизнь и свои чувства друг к другу.
После первого показа фильма чиновникам из Госкино, его попросили переделать. В главном герое увидели невоспитанного, необразованного «фашиста». Создателям трижды пришлось вырезать несколько сцен, переозвучивать, смещать акценты. По словам Нахапетова, в итоге картину «искромсали до неузнаваемости».
Несмотря на все, фильм получил Большой приз на международном фестивале в Любляне, а еще зажег звезду Веры Глаголевой, которая стала актрисой и большим режиссером.
«Вам и не снилось»
Девятиклассник Рома Лавочкин (Никита Михайловский) влюбляется в новенькую Катю Шевченко (Татьяна Аксюта). Она отвечает ему взаимностью. Но оказывается, они продолжают историю своих родителей: отец Романа в юности был влюблен в маму Кати. Об этом знает мать Романа, властная и ревнивая Вера Васильевна. Она при каждом удобном случае винит мужа за его давний роман и настырно пытается помешать отношениям сына: сначала переводит его в другую школу, а затем отправляет в Ленинград к якобы больной бабушке. Катя едет за ним. Когда бабушка (Татьяна Пельтцер) пытается помешать их встрече, Рома срывается с карниза и падает вниз.
Фильм сняли по повести Галины Щербаковой «Роман и Юлька». Но в «Госкино» обвинили автора в притязании на лавры Шекспира, увидев в именах отсылку к Ромео и Джульетте. Поэтому имя главной героини заменили на Катя. Дважды пришлось переписывать и финал. В оригинале мальчик, узнав, что его обманом увезли в Ленинград, выбрасывается из окна и погибает. Чиновникам показалось это слишком мрачным. Во второй версии Роман не по своей воле шагал из окна, а поскальзывался на подоконнике, падал и терял сознание. Но и этот финал забраковали. В итоге в фильме Рома открывает окно, чтобы окликнуть Катю, в комнату влетает бабушка, молодой человек поскальзывается и падает в сугроб. Девушка пытается ему помочь, но они остаются на снегу.
«Школьный вальс»
Впервые в советском кино показали, что десятиклассники выражают любовь не только нежными письмами, но и вполне телесно. В центре сюжета — любовный треугольник: Гоша (Сергей Насибов) и Зося (Елена Цыплакова) любят друг друга, Гошу любит еще и одноклассница Дина (Евгения Симонова), у которой влиятельные родители. Молодой человек узнает, что Зося беременна от него. Испугавшись ответственности, он переключается на Дину и школьный вальс танцует уже с ней. Тем временем, брошенная Зося отказывается избавляться от ребенка и уходит из дома. Она устраивается работать, находит новых друзей и одна воспитывает сына. Тем временем, Гоша женится на Дине, но семейная жизнь не складывается, как не складывается и его учеба в институте. Снова бывшие влюбленные видятся на вечере встречи выпускников, где Гоша узнает о сыне, но на вопрос, может ли он его увидеть, Зося уходит.
Режиссер Павел Любимов предполагал, что такая смелая тема вызовет много критики и его опасения сбылись. Во-первых, «Госкино» заставило переписать финал «Школьного вальса», смягчив его. Любимов хотел закончить картину более жестко. Во-вторых, премьера картины на Всероссийском съезде учителей обернулась скандалом: педагоги были шокированы историей о беременной школьнице и отрицали саму возможность. Год фильм был под запретом. Создатели картины лично ходили по кабинетам, убеждая разрешить показ. В итоге ее выпустили ограниченным числом копий, в прессе окрестили «худшим фильмом года», но каждый показ собирал полные залы зрителей. А актриса Елена Цыплакова получала сотни писем от девушек, которые были в подобной ситуации как и ее героиня.