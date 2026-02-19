Ричмонд
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса ответила хейтерам: «Я не получаю деньги от родителей»

Румер Уиллис обвинили в том, что она не может считать себя матерью-одиночкой, так как ей помогают богатые родители
Румер Уиллис
Румер УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Румер Уиллис поделилась в соцсети видео, в котором показала, как пытается сочетать кучу дел с материнством. По словам 37‑летней актрисы, за день ей нужно успеть поработать, позаниматься игрой на гитаре, сходить на свидание, выгулять собаку и провести время с друзьями и семьей.

«Бесконечный список дел. Мне нужно вздремнуть и как можно скорее все это сделать», — подписала ролик дочь звезд.

Румер Уиллис пожаловалась на занятость, фото: соцсети
Румер Уиллис пожаловалась на занятость, фото: соцсети

В комментариях пользователи набросились на актрису, заявив, что она говорит о «трудностях» с позиции привилегированного человека. Напомнили и о том, что Румер — дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Многие посчитали, что у нее нет права называть себя матерью-одиночкой в том смысле, как это испытывают обычные женщины.

«Ее состояние оценивается примерно в четыре миллиона. Она живет с дочерью в семейном поместье в Айдахо и может позволить себе не работать», — писал один из комментаторов.

«Обычные люди делают все это каждый день и не жалуются», — добавил другой.

Румер Уиллис с дочерью Луэттой, фото: соцсети
Румер Уиллис с дочерью Луэттой, фото: соцсетиИсточник: соцсети

Уиллис ответила на критику и обвинила хейтеров в неосведомленности. По ее словам, она действительно происходит из известной семьи, но сейчас полностью обеспечивает себя и дочку.

«Я работаю на четырех работах, чтобы обеспечить свою дочь. Я единственная, кто ее обеспечивает. Я не живу на средства из трастового фонда и не получаю деньги от родителей. Так что, может, вам стоит помолчать, прежде чем осуждать и делать выводы?» — возмутилась актриса.

При этом Румер признала, что ей достались привилегии, которых нет у других, но подчеркнула: ее пост не был жалобой.

«Я знаю, что есть реалии, с которыми мне, возможно, не придется столкнуться. Но я не сравнивала себя с другими — просто хотела поделиться состоянием, а не вызвать сочувствие», — объяснила она.

Деми Мур с дочерью Румер Уиллис, фото: соцсети
Деми Мур с дочерью Румер Уиллис, фото: соцсети

Румер Уиллис — старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллис. У актеров также есть дочери Скаут и Таллула. Уиллис родила дочь Луэтту в 2023-м от певца Дерека Ричарда Томаса. В 2024 году они расстались.

Ранее Румер Уиллис расплакалась, рассказывая о воспитании дочери в одиночку.