«Мой герой — гениальный хирург, но абсолютно слабый и уязвимый человек, — рассказал Панфилов. — По-моему, это единственный персонаж в сериале, для которого жизнь — это не разменная монета, а самое важное, что есть у человека. По ходу сериала будет несколько перемен в характере героя, это всегда интересно».