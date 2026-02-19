Появились новые кадры со съемок сериала «Лепила» — криминального детектива с Никитой Панфиловым в главной роли.
Звезда «Пса» и «Акушера» играет роль выдающегося хирурга, которому пришлось изменить имя и даже профессию. Теперь он — дворник Джура, вынужденный жить по поддельным документам. Однажды Джура спасает подстреленного бандита Конрада (Сергей Борисов) и оказывается в эпицентре разборок.
О перестрелке становится известно майору Алешину (Даниил Толстых) из убойного отдела. Тем временем конкурент Конрада — лидер ОПГ и владелец ночного клуба по прозвищу Лаки (Роман Грибков) — выясняет местонахождение своего врага. Лаки решает взорвать машину соперника, а также наказать врача, который спас Конраду жизнь.
«Мой герой — гениальный хирург, но абсолютно слабый и уязвимый человек, — рассказал Панфилов. — По-моему, это единственный персонаж в сериале, для которого жизнь — это не разменная монета, а самое важное, что есть у человека. По ходу сериала будет несколько перемен в характере героя, это всегда интересно».
Режиссером сериала выступает Дениса Карро.
Сериал «Лепила» начнет выходить 25 февраля на канале НТВ.