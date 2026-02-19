Майли Сайрус подтвердила, что вернется к культовой роли Ханны Монтаны

Майли Сайрус официально подтвердила свое участие в праздничном спецвыпуске культового ситкома «Ханна Монтана». Премьера состоится 24 марта 2026 года на стриминговой платформе Disney+ — ровно через 20 лет после выхода первой серии.
Спецвыпуск будет снят в формате студийной записи перед живой аудиторией. Судя по первым тизерам, зрителей ждет эксклюзивное погружение в закулисье: шоу раскроет секреты создания легендарного образа поп-иконы, ставшей культурным феноменом своего времени.
«“Ханна Монтана” всегда будет частью моей души. То, что начиналось как телешоу, стало общим опытом, сформировавшим мою жизнь и жизни миллионов фанатов. Этот выпуск — мой способ поблагодарить поклонников, которые оставались со мной все эти 20 лет. Я очень горжусь, что сериал до сих пор так много значит для людей», — заявила Майли Сайрус.