«Все стареют»: Кирилла Сафонова раскритиковали из-за возрастных изменений

Подписчики обратили внимание на изменения во внешности артиста
Кирилл Сафонов / фото: соцсети
Кирилл Сафонов / фото: соцсети

Российский актер Кирилл Сафонов опубликовал свежее фото, сделанное на ярком солнце, из-за которого стали заметнее морщинки и другие возрастные изменения. Как сообщает Life.ru, подписчики обратили внимание на изменившуюся внешность артиста.

Часть из них отметила, что время берет свое: «Все стареют», «Эх, никто не молодеет». Одна из пользовательниц добавила, что артисты, покинувшие Россию несколько лет назад, заметно изменились внешне.

Несмотря на комментарии о возрасте, Сафонов получил и множество комплиментов — поклонники все равно считают его красавчиком из сериала «Татьянин день».

Кирилл Сафонов — российский и израильский актер театра и кино. Широкую известность получил после роли в сериале «Татьянин день». В последние годы живет и работает за границей.

Ранее Кирилл Сафонов публично обратился к своей жене.