Неизменный атрибут любого крупного начальника — секретарь. Она стоит на страже у дверей патрона, не допускает к нему нежелательных посетителей и по первому требованию приносит в кабинет поднос с чаем или кофе. Секретарши постоянно мелькают в кино, но преимущественно остаются элементами антуража. Однако в некоторых фильмах эти персонажи соперничают с главными героями за внимание зрителя практически на равных.
Зоя Ивановна
Примером секретарши, которая едва не обошла своего начальника по яркости образа, является Зоя Ивановна из музыкальной комедии 1938 года «Волга-Волга». Вместе со своим руководителем товарищем Бываловым (Игорь Ильинский) она за пять лет меняет 20 учреждений и как никто другой понимает его досаду от назначения на пост начальника управления мелкой кустарной промышленности в провинциальном Мелководске.
Секретаршу Зою Ивановну сыграла советская актриса Мария Миронова, для которой «Волга-Волга» стал самым значимым фильмом в карьере. Впоследствии она прославилась эстрадным дуэтом вместе со своим вторым мужем Александром Менакером, с которым она выступала более тридцати лет. Также перед самой Великой Отечественной в семье артистов родился сын Андрей Миронов, ставший впоследствии суперзвездой советского кино.
Тося Бурыгина
В задорной новогодней комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» видное место занимает Тося Бурыгина — секретарша руководителя Дома культуры товарища Огурцова, которого сыграл все тот же Ильинский. Тося молода, еще сохранила восторженное отношение к своему начальнику и переживает за него настолько, что даже пытается покормить его сквозь решетку застрявшего лифта. Но в девушке уже проглядывают черты будущей грозной секретарши, способной непреодолимой стеной встать в дверях кабинета босса.
Играет Тосю Бурыгину будущая Народная артистка России Тамара Носова. В 1956 году она была уже довольно опытной актрисой, хорошо известной Ильинскому. Именно он пригласил Носову на роль своей секретарши, и ее утвердили после первых проб.
Верочка
Одну из самых запоминающихся секретарш советского кинематографа воплотила на экране Лия Ахеджакова. Ее героиня Верочка из лирической трагикомедии Эльдара Рязанова «Служебный роман» в курсе всех последних сплетен, следит за модой и не стесняется поучать строгую начальницу Людмилу Прокофьевну (Алиса Фрейндлих). При этом она, в отличие от остальных персонажей, каким-то чудом постоянно находится на рабочем месте.
Изначально роль Ахеджаковой была шире. У нее должен был быть муж, которого играл Александр Фатюшин. Актриса даже снялась с ним в нескольких сценах, но в связи с травмой глаза Фатюшин не смог продолжать работу над картиной. Практически весь отснятый материал, за исключением трех кадров, решено было вырезать. Даже в телефонном разговоре Верочки голос ее мужа принадлежит Олегу Басилашвили.
Сюзанна Бриссар
Полной противоположностью Верочки из «Служебного романа» является Сюзанна Бриссар — героиня комедийного фильма Аллы Суриковой «Ищите женщину». Она тиха и неприметна, в свои 34 года «выглядит на все 35» и уверена в том, что главное украшение женщины — скромность. При этом мадемуазель Бриссар беззаветно влюблена в своего патрона мэтра Роше, хотя тот предпочитает женщин поярче и помоложе.
На роль секретарши мэтра Роше Суриковой требовалась «церковная крыса» в очках, но подходящую актрису найти не удавалось. Только когда весь остальной состав уже был подобран, в поле зрения режиссера попала Людмила Дмитриева. К тому времени она была уже опытной актрисой. Но, хотя Дмитриева предпочитала кино театральную сцену, именно роль в «Ищите женщину» сделала ее по-настоящему знаменитой.
Нина
Секретаршу Нину из мистического триллера Карена Шахназарова «Город Зеро» хорошо запомнила как минимум мужская половина советских зрителей. В этой картине, снятой под занавес Советского Союза, инженер московского машиностроительного завода Алексей Варакин (Леонид Филатов) прибывает по служебной надобности в провинциальный город, где творится форменная фантасмагория. В частности, в приемной директора предприятия, к которому направляется Варакин, работает полностью обнаженная секретарша Нина. Однако кроме ошарашенного москвича никто не обращает на наготу девушки никакого внимания.
Роль секретарши исполнила советская актриса Елена Аржаник. Она начала сниматься еще со школьной скамьи, появившись в фильмах «Ключ без права передачи» и «Молодая жена». После «Города Зеро» Аржаник получила статус советского секс-символа, но взрывного роста популярности к нему не прилагалось. Снявшись еще в нескольких фильмах, актриса эмигрировала в США, где время от времени играла небольшие роли в голливудских кинолентах.