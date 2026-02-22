На роль секретарши мэтра Роше Суриковой требовалась «церковная крыса» в очках, но подходящую актрису найти не удавалось. Только когда весь остальной состав уже был подобран, в поле зрения режиссера попала Людмила Дмитриева. К тому времени она была уже опытной актрисой. Но, хотя Дмитриева предпочитала кино театральную сцену, именно роль в «Ищите женщину» сделала ее по-настоящему знаменитой.