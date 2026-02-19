Аглая Тарасова решилась на перемены во внешности. 31-летняя актриса пришла к известному стилисту Ольге Дементьевой и попросила перекрасить ее волосы в более темный оттенок.
«У меня мой родной цвет волос, но последний год я много была под солнцем, и у меня очень выгорели волосы. Они стали в рыжину. Я хотела их немножко затонировать. Мне очень нравится твой цвет волос (стилист носит более светлый оттенок, приближающийся к блонду. — Прим. ред.), или как ты девочек в блонд выводишь. Но я, наверное, пока не готова к такой трансформации. Я бы хотела попробовать чуть-чуть темнее себя», — высказалась звезда фильма «Лед».
Стилист перекрасила ее в красивый холодный оттенок, а также сделала ей укладку с локонами и боковым пробором. Тарасова была довольна результатом.
«Кайф! Это типа чуть темнее моих корней. Ой, мне очень нравится! Спасибо», — отметила актриса.
Пользователи сети подчеркнули, что Тарасовой идет новый образ.
«Аглая такая красивая. Очень красиво и натурально», «Невероятная красота», «Вайб Рианны немного. Ей красиво, я думаю, ей и светлый очень подойдет», «Мне очень понравилось. Аглая стала более роскошной, чем была до этого».
Однако некоторые считают, что с таким цветом волос и прической артистка стала выглядеть старше.
«Была девушка, а стала женщина лет 40», «Цвет волос подчеркнул цвет глаз, Аглае очень идет, но стала выглядеть немного старше», «Стала намного старше выглядеть», «+20 лет с такой прической», «Очень неудачная работа… Лицо стало шире…», «До было в сто раз лучше», «С родным цветом волос она была прямо молодая девочка, а с новым цветом стала прямо такая состоявшаяся женщина».
Напомним, в декабре 2025 года Аглая Тарасова получила условный срок по делу о контрабанде наркотиков. В конце лета того же года актрису задержали в аэропорту Домодедово и нашли у нее вейп с содержанием запрещенных веществ. Звезде дали три года условного срока.