«У меня мой родной цвет волос, но последний год я много была под солнцем, и у меня очень выгорели волосы. Они стали в рыжину. Я хотела их немножко затонировать. Мне очень нравится твой цвет волос (стилист носит более светлый оттенок, приближающийся к блонду. — Прим. ред.), или как ты девочек в блонд выводишь. Но я, наверное, пока не готова к такой трансформации. Я бы хотела попробовать чуть-чуть темнее себя», — высказалась звезда фильма «Лед».