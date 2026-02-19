Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Известный рэпер впервые сыграет главную роль в кино

Рэпер Bad Bunny сыграет главную роль в фильме «Пуэрто-Рико»
Bad Bunny
Bad BunnyИсточник: Reuters

Пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио — настоящее имя) исполнит главную роль в кино. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Bad Bunny снимется в фильме «Пуэрто-Рико». Режиссером картины стал друг рэпера Рене Перес Холгар. Проект характеризуют как «эпическую карибскую историческую драму в жанре вестерн».

В феврале президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление Bad Bunny. Певец выступил во время «Супербоула» — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги. Мероприятие состоялось 8 февраля на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе, штат Калифорния. Президент США остался недоволен шоу рэпера, назвав его «пощечиной» для страны. Политик особенно не оценил то, что исполнитель говорил только по-испански.

Выступление Bad Bunny на halftime-шоу Супербоула стало не только музыкальным, но и модным триггером. После трансляции россияне начали активно искать вещи, повторяющие образы артиста — от масс-маркета до люкса. Сильнее всего вырос интерес к повседневной одежде в его стиле.