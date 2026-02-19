Известный рэпер впервые сыграет главную роль в кино

В феврале президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление Bad Bunny. Певец выступил во время «Супербоула» — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги. Мероприятие состоялось 8 февраля на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе, штат Калифорния. Президент США остался недоволен шоу рэпера, назвав его «пощечиной» для страны. Политик особенно не оценил то, что исполнитель говорил только по-испански.