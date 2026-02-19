«У меня сегодня красивая дата, новый оборот вокруг солнца, рубеж, в который обычно все подводят итоги. А я мысленно обнимаю себя маленькую: у тебя все получилось, Зиппи. Счастлива за то, какой я выросла. Благодарна за свою любимую семью. Я люблю каждый день своей жизни и радуюсь тому, что жизнь отвечает мне взаимностью. Сохранить и приумножить», — высказалась актриса в свой юбилей.