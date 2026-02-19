Ричмонд
Жена Прилучного показала детские фото в честь своего 30-летия

Зепюр Прилучная-Брутян призналась, что любит каждый день своей жизни

Зепюр Прилучная-Брутян в личном блоге разместила свои архивные детские фото. Актриса показала кадры в честь своего юбилея — 18 февраля ей исполнилось 30 лет.

Зепюр Прилучная-Брутян в детстве, фото: соцсети
Зепюр Прилучная-Брутян в детстве, фото: соцсети

Также звезда фильма «Неприличные гости» опубликовала фото, которое было сделано накануне ее дня рождения. Прилучная-Брутян позировала в светлом брючном костюме. Она распустила кудрявые волосы и сделала легкий макияж.

Зепюр Прилучная-Брутян, фото: соцсети
Зепюр Прилучная-Брутян, фото: соцсети

«У меня сегодня красивая дата, новый оборот вокруг солнца, рубеж, в который обычно все подводят итоги. А я мысленно обнимаю себя маленькую: у тебя все получилось, Зиппи. Счастлива за то, какой я выросла. Благодарна за свою любимую семью. Я люблю каждый день своей жизни и радуюсь тому, что жизнь отвечает мне взаимностью. Сохранить и приумножить», — высказалась актриса в свой юбилей.

Первым на ее публикацию отреагировал муж. «Люблю! С днем рождения!» — лаконично написал Павел Прилучный.

Зепюр Прилучная-Брутян в детстве, фото: соцсети
Зепюр Прилучная-Брутян в детстве, фото: соцсети

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Недавно 38-летний актер рассказал, что долго присматривался к коллеге, а позже понял, что именно такая жена ему и нужна.

Прилучный не хотел жениться после первого развода. Но, познакомившись с Брутян, изменил свое решение. Он сделал ей предложение через три дня после первого свидания.

Павел Прилучный с женой на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба
Павел Прилучный с женой на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба

Актеры стали мужем и женой в мае 2022 года, а в августе того же года сыграли свадьбу. В 2023-м у пары родился сын Микаэль. Брутян также смогла быстро подружиться с детьми мужа от его первого брака с Агатой Муцениеце.