Нулевые стали настоящим золотым временем для Голливуда. Что-то витало в воздухе той эпохи, когда продюсеры один за другим выпускали шедевры — картины, которые обладали универсальной привлекательностью и были созданы так, чтобы оставаться великими спустя десятилетия. Конечно, нулевые подарили и немало кинематографических провалов, но даже они остались в памяти, потому что это было время, когда студии готовы были рисковать, а эра франшиз еще не наступила. Вот почему так много фильмов того десятилетия до сих пор превосходят современные релизы.
10. «Мамма MIA!»
Идеальное кино-антидепрессант. Режиссер Филлида Ллойд сняла историю, пропитанную греческим солнцем, в которой просто хочется раствориться. Завязка проста и гениальна: Софи (Аманда Сейфрид) перед свадьбой тайком зовет трех бывших своей мамы (Мерил Стрип), чтобы наконец выяснить, кто из них — ее отец.
Но главная фишка здесь — это, конечно, музыка ABBA. Фильм «Мамма MIA!» не пытается быть серьезным, и в этом его прелесть. Актеры — от Пирса Броснана до Колина Ферта — явно кайфуют от процесса, дурачатся и поют. И это настроение заразительно: когда звучат Slipping Through My Fingers или The Winner Takes It All, история становится не просто веселой, но и неожиданно трогательной. Такую искреннюю радость на экране встретишь нечасто.
9. «Дрянные девчонки»
Эта комедия Марка Уотерса давно стала учебником поп-культуры. Сюжет «Дрянных девчонок» знаком каждому: Кэйди Хэрон (Линдси Лохан) после домашнего обучения попадает в обычную американскую школу и сразу же натыкается на местных «королев» во главе с Реджиной Джордж (Рэйчел МакАдамс).
Почему мы пересматриваем это кино? Из-за его пугающей честности. За бесконечными цитатами и шутками, которые мы помним наизусть, скрывается острая сатира на школьную иерархию. Мы видим, как Кэйди, пытаясь стать популярной, теряет себя и рушит свою жизнь. Это смешно, жестко и очень жизненно.
8. «Мальчишник в Вегасе»
Фильм, который перезагрузил жанр мужской комедии. История о том, как Фил (Брэдли Купер), Стью (Эд Хелмс) и Алан (Зак Галифианакис) просыпаются в разгромленном люксе с тигром в ванной, чужим ребенком и полной амнезией, стала культовой мгновенно.
Вместо банального набора гэгов нам подарили настоящий детектив: герои по крупицам восстанавливают события безумной ночи, чтобы найти пропавшего жениха. Но главный секрет успеха «Мальчишника в Вегасе» — это химия между персонажами. Особенно хорош Зак Галифианакис: его странный и абсолютно невежественный Алан — это душа всей компании и главный генератор неловких ситуаций.
7. «Убить Билла»
Квентин Тарантино действительно превзошел себя с «Убить Билла». Боевик ощущается как выброс адреналина с безудержной историей о мести, памяти и выживании. Фильм следует за Невестой (Ума Турман), бывшей наемной убийцей, которая просыпается после четырехлетней комы и сразу начинает вычеркивать имена из своего списка мести.
Тарантино здесь отрывается по полной: он смешивает спагетти-вестерны, самурайское кино и аниме в безумный, но завораживающий коктейль. Фильм не пытается быть реалистичным — и это прекрасно. Ума Турман гипнотизирует, Люси Лью в роли О-Рен Ишии — идеальная злодейка, а каждую боевую сцену можно пересматривать бесконечно как образец визуального искусства.
6. «Аватар»
Джеймс Кэмерон не просто снял фильм, он создал новый мир. «Аватар» перевернул наши представления о жанре научной фантастики благодаря невероятной проработке деталей. История морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон), который находит новый дом и любовь в теле инопланетянина на Пандоре, стара как мир, но подана она революционно.
Кэмерон заставил нас поверить, что Пандора существует. Это не стерильная компьютерная графика, а живая экосистема со своими законами, флорой и фауной. Мы пересматриваем «Аватар» не ради сюжетных поворотов, а чтобы снова ощутить это чувство погружения в сказку, которая кажется реальнее, чем вид за окном.
5. «Семейка Тененбаум»
Фильм Уэса Андерсона — это странная, грустная, но очень уютная история о дисфункциональной семье. Сюжет сосредоточен на Роялe Тененбауме (Джин Хэкмен), опозоренном адвокате и отсутствующем отце, который вновь входит в жизнь своей отчужденной семьи, притворяясь смертельно больным.
Бен Стиллер, Гвинет Пэлтроу и Люк Уилсон играют роли его детей, которые возвращаются, чтобы столкнуться с эмоциональными последствиями отцовского безразличия. Уэс Андерсон обращается с «Семейкой Тененбаум» как с романом, используя структуру книги с главами, которая делает все легким для восприятия. Дом Тененбаумов служит персонажем, каждая комната которого хранит бесконечные воспоминания, приведшие к постепенному отдалению семьи.
4. «Вечное сияние чистого разума»
Романтическая фантастика, которая разбивает сердце. Сюжет Мишеля Гондри и Чарли Кауфмана гениален: что, если бы мы могли стереть память о бывших? Джоэл (Джим Керри) пытается сделать именно это, узнав, что его любимая Клементина (Кейт Уинслет) уже забыла его.
Но в процессе стирания он понимает, что даже болезненные воспоминания ему дороги. Джим Керри здесь играет одну из своих лучших драматических ролей — тихого, застенчивого интроверта. Химия между ним и Уинслет невероятная. Этот фильм напоминает нам: любовь, даже если она закончилась плохо, стоит того, чтобы ее помнить.
3. «Унесенные призраками»
Почти невозможно выбрать любимый мультфильм студии Ghibli, но «Унесенные призраками» стоит особняком. Это история взросления десятилетней Тихиро, которая попадает в мир духов после того, как ее родители превращаются в свиней. Фантастическая завязка прокладывает путь Хаяо Миядзаки для создания причудливой вселенной, которая работает по логике сна.
Мы следуем за Тихиро, когда она устраивается на работу в баню для духов, которой управляет ведьма Юбаба, и где она учится работать и выживать. Ее необычная дружба с загадочным духом Хаку — сердце истории. Визуально «Унесенные призраками» — не что иное, как шедевр. Каждый кадр наполнен рисованными деталями, а музыка Дзе Хисаиси пробирает до мурашек.
2. «Американский психопат»
«Американский психопат» кажется еще одним фильмом ужасов о богатом нью-йоркском банкире, который убивает людей ради развлечения. Однако это совсем не так, потому что насилие в фильме — почти отвлекающий маневр от реальной сути. История следует за Патриком Бэйтманом (Кристиан Бэйл), человеком, который живет агрессивно выверенной и контролируемой жизнью.
Фильм намеренно держит зрителя в состоянии замешательства, где вы никогда по-настоящему не знаете, что реально. Это отражает дезориентацию, через которую проходит сам Бэйтман, и превращает историю в ужасающий комментарий о потребительской культуре. Уиллем Дефо заземляет этот запутанный нарратив в роли частного детектива Дональда Кимбалла, вместе с Хлоей Севиньи в роли Джин. Самые печально известные моменты фильма, включая монологи Бэйтмана, только становятся лучше со временем, потому что они не просто смешные — они также обнажают, насколько пусты персонажи в «Американском психопате».
1. «Поймай меня, если сможешь»
Завершает наш список легкая и виртуозная картина Стивена Спилберга. Это реальная история Фрэнка Эбигнейла (Леонардо ДиКаприо) — гениального мошенника, который водил за нос ФБР, притворяясь то пилотом, то врачом.
За ним по пятам следует агент Карл Хэнрэтти (Том Хэнкс), и их игра в кошки-мышки превращается в странную дружбу. Это кино, в котором идеально все: стиль 60-х, джазовый саундтрек, юмор и немного грусти. «Поймай меня, если сможешь» доказывает: иногда жизнь пишет сценарии получше любых выдумок.