Нулевые стали настоящим золотым временем для Голливуда. Что-то витало в воздухе той эпохи, когда продюсеры один за другим выпускали шедевры — картины, которые обладали универсальной привлекательностью и были созданы так, чтобы оставаться великими спустя десятилетия. Конечно, нулевые подарили и немало кинематографических провалов, но даже они остались в памяти, потому что это было время, когда студии готовы были рисковать, а эра франшиз еще не наступила. Вот почему так много фильмов того десятилетия до сих пор превосходят современные релизы.